Toename orkanen niet simpel te verklaren

Met weersverwachtingen blijft het een beetje tobben. In 2006, een jaar nadat de verwoestende orkaan Katrina over New Orleans raasde, voorspelden meteorologen mede op basis van klimaatverandering opnieuw een heftig orkaanseizoen. Maar er gebeurde weinig – dat wil zeggen niet meer dan gemiddeld. Zie je wel, zeiden de twijfelaars meteen, er bestaat geen enkele relatie tussen broeikaseffect en orkanen.

De wetenschappelijke wereld is al lange tijd verdeeld over de vraag of de opwarming van de aarde – die nauwelijks nog in twijfel wordt getrokken – gevolgen heeft voor orkanen. Dat debat is na Katrina alleen maar feller geworden.

Volgens Kerry Emanuel van het MIT (Massachusetts Institute of Technology) bestaat er een relatie tussen de alsmaar stijgende temperatuur van het zeewater en de intensiteit van orkanen. Zijn verhaal kreeg veel aandacht door het moment waarop het verscheen: in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Nature een paar weken voor Katrina.

Onmiddellijk volgden relativeringen van collega’s. Zij constateerden dat er ook rustige orkaanseizoenen zijn in jaren dat het oceaanwater juist relatief warm is. Ook het omgekeerde komt voor: veel orkanen boven een niet opvallend warme oceaan.

Uit cijfers blijkt dat het aantal orkanen en tyfoons (de Aziatische benaming), jaarlijks ongeveer negentig, wereldwijd nauwelijks toeneemt. Wel zouden er boven de Atlantische Oceaan meer en krachtiger orkanen ontstaan. Volgens het Amerikaanse Pew Center lag het gemiddelde daar in de periode 1850-1990 op ongeveer tien tropische stormen per jaar, waaronder vijf met orkaankracht. Sinds het einde van de vorige eeuw is dit aantal toegenomen. In de periode 1997-2006 waren er gemiddeld veertien stormen waarvan acht orkanen.

Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties dat regelmatig alle klimaatonderzoek bundelt, stelt dat er geen opvallende toename van het aantal orkanen is. In zijn rapportage van 2007 schrijft het IPCC: „Er is geen duidelijke trend in aantal tropische stormen per jaar”. Maar het IPCC concludeert ook dat menselijk handelen, dat wil zeggen, het broeikaseffect, waarschijnlijk (de exacte formulering is: „more likely than not”) bijdraagt aan een toenemende intensiteit van tropische cylonen. Het IPCC acht de kans groot (twee tegen één) dat door de stijgende temperatuur van het zeewater „toekomstige tropische cyclonen (zowel tyfoons als orkanen) intenser zullen worden, met hogere pieksnelheden van de wind en meer zware neerslag”.

„Orkanen worden gevoed door een warme oceaan”, zegt Stanley Goldenberg van de orkaanafdeling van het NOAA, het Amerikaanse meteorologisch instituut. Maar dat betekent niet dat opwarming automatisch leidt tot krachtiger orkanen. Er zijn allerlei andere factoren – zoals luchtvochtigheid en het verschil in temperatuur tussen verschillende luchtlagen – die een rol spelen. „Als je alle factoren gelijk houdt terwijl de oceaan warmer wordt, zou je een fellere storm krijgen”, aldus Goldenberg. „Maar alle factoren zijn nooit gelijk.”

