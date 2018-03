Tia en de lat

De bollen van het Atomium in Brussel glommen van de neerslag. Ik keek omhoog. Een bouwwerk was de mens hier de baas; een gevaarte van 102 meter hoog met negen bollen van 18 meter doorsnede tegenover een natgeregend kereltje van 1 meter 82. Klein was ik. Nietig. Verderop in het park staken de lichtmasten boven het Koning Boudewijnstadion uit. De Van Damme Memorial, een internationaal atletiekevenement, begon over drie kwartier. Op honderd meter van het stadion stond een partytent op een trainingsveld. Alle sporters die wilden warmlopen schuilden daar tegen de regen.

Keniaanse atleten wachtten met hun dunne lijven op de klapstoeltjes. Naast hen zat Asafa Powell, nog niet zolang geleden de snelste man van de wereld, met zijn capuchon op voor zich uit te staren. Jeremy Wariner deed zijn sportbril op. Op de grond luisterde Kim Gevaert naar muziek.

Olympische coryfeeën onder een afdakje. Als clowns na de afschmink.

Tia Hellebaut liep de tent binnen. Zij was de hoogspringer die België – excusez, Vlaanderen – goud bezorgde in Peking. Ik had haar eerder eens ontmoet. Toen ik haar naam riep, liep ze op me af en gaf me een zoen. Een kusje van Tia. Van journalistiek kon geen sprake meer zijn. Ach, kon mij het rotten. Ik kreeg er een lach voor terug, in dat slanke gezicht dat gedomineerd werd door een modieuze bril.

Haar man annex coach gaf me een hand, wat ook fijn was. Een uur later klonk een stem over de geluidsinstallatie. „Last call for high jump women.”

In een vol stadion ging Tia Hellebaut de strijd aan met de verstelbare lat. Ik kreeg een hekel aan de officials die, zodra Tia goed sprong, er weer een paar centimeter opdeden. Wat kun je van een jonge vrouw van 1 meter 82 verwachten? Dat ze het stadion uitspringt? Uiteindelijk werd Tia derde met een hoogte van 2 meter.

Een heel leven opgeven voor een paar centimeters hoogte. Gekmakend. Jaar in, jaar uit je moeten fixeren op de lat, dat domme ding dat je de wet voorschrijft. En op eigen kracht maar zien hoe je een streepje verder komt.

„Waar zit je aan te denken”, vraagt haar mancoach in bed.

„Aan die klotenlat”, antwoordt Tia, terwijl ze aan het lichtkoordje trekt.

Terwijl ik later op de avond terugliep naar de auto, raakte ik in de ban van hoogte. Dat betonnen muurtje in het park, dat moest voor mij een makkie zijn. Maar die Smart daar, kon ik daar met een flinke aanloop overheen springen?

Het Atomium was inmiddels aangelicht. Groter en groter werd het ijzerkristal dat 150 miljard keer vergroot is tot een bezienswaardigheid van 102 meter hoog. Dus, honderd meter en dan de hoogte van Tia’s sprong er nog bovenop.

In één van die bollen kon je eten in een restaurant. Echt iets voor zakenlui met buikjes. Over de wereld uitkijken met een bord waterzooi voor je neus. Van heel hoog naar beneden kijken, het is de schijn van de macht.

Dan toch maar liever een afgetrainde atlete die met twee voeten op de grond over ruim twee meter probeert te komen en er jarenlang alles voor overheeft. Na afloop van de wedstrijd dronk Tia Hellebaut suikerarme cola uit een plastic flesje. Zero stond er op de wikkel. Elk grammetje moet mee omhoog de lat over.

Allemaal de schuld van de zwaartekracht.