Temperatuur stijgt en daalt

Het gaat op en af de komende dagen. Morgen en aan het begin van donderdag is de temperatuur hoog. Later op beide dagen volgt regen, waarna het koeler wordt. Kortom, we zien in korte tijd twee keer een stijging en een daling. Dat heeft alles te maken met lagedrukgebieden die hardnekkig boven de noordwestelijke flanken van de Britse eilanden blijven ronddolen. Dat betekent daar morgen en overmorgen veel wind en wisselvallig weer. Bij ons levert het aan de voorzijde van de lage druk soms ook regen op, maar even vaak tussendoor warme lucht en hoge druk.

We hebben vanavond en vannacht te maken met een snel voorbijtrekkende uitloper van een hogedrukgebied boven Midden-Europa. Vooral in het noorden valt vanavond eerst nog een bui, verder is het droog met brede opklaringen. Het wordt fris met lokaal 7 graden in het binnenland. Morgen loopt het kwik snel op, tot tussen 22 graden bij Den Helder en 25 graden in Brabant en Limburg. De zon schijnt flink, al drijven ook sluierwolken over die in het westen de boel soms even afschermen. Er staat een matige zuidoostenwind. Morgenavond valt wat regen. De regen van morgenavond trekt woensdag vroeg in de ochtend uit het oosten weg. Er volgt een zo goed als droge dag in koelere lucht: 18 tot 22 graden. Donderdag wordt het dan wederom eerst even warm. In de loop van de dag ontstaat onweer, waarna het vrijdag opnieuw koeler is.