Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Verslag over de restauratie van de molens van Kinderdijk. Morgen geeft minister Plasterk (Cultuur) het startsein in Kinderdijk voor een grootscheepse restauratie. De 19 molens zijn opgenomen in de werelderfgoedlijst van de Unesco, maar dat is geen garantie voor de toekomst. Om te voorkomen dat ze langzaam wegzakken zijn miljoenen nodig. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Item over het bloedbad dat Nederlandse militairen op 9 september 1947 aanrichtten in het Indonesische dorp Rawagede. Vrijwel de gehele mannelijke bevolking werd toen gefusilleerd. De VN stelt achteraf vast dat de Nederlanders meedogenloos waren. Maar er werd nooit iemand veroordeeld. Nu, 61 jaar na dato, komt er alsnog juridische actie. En een reportage in Sierra Leone over antropologe Ginny Mooy. Zij tekende de verhalen op van kindsoldaten die zich schuldig maakten aan gruwelijke wandaden. Mooy werd verliefd op een van hen. Ned.2, 20.25-20.55u.

Nova. Onder meer verslag van het dameselftal van de Udense voetbalclub FC de Rakt dat zondag het allereerste officieële competitieduel voetbalde in rokjes, tegen de wil van de KNVB. Clubscheidsrechter Jan van Boekel van tegenstander RKVV Erp liet het duel gewoon spelen. Ned.2, 22.15-22.55u.

praatprogramma

De wereld draait door. Jeroen Pauw en Paul Witteman komen aandacht vragen over talkshow vanavond vanuit Uruzgan. Guus Meeuwis zingt en spreekt over zijn nieuwe album. Hanny van Arkel vertel over een bijzondere vlek die zij ontdekte in het sterrenstelsel en die nu verbonden is met haar naam. Matthijs van Nieuwkerks sidekick is actrice Halina Reijn. Ned.3, 19.30-20.20u.

Pauw & Witteman. Nieuwe seizoen van actueel praatprogramma begint met uitzending uit Uruzgan: onder meer gesprek met de Nederlandse legercommandant Peter van Uhm. Ned.1, 23.05-0.00u.

documentaire

Erlebnis Erde: Wölfe auf dem Vormarsch. Natuurdocumentaire over in het wild levende wolven. Sinds kort zijn ze – na 150 jaar – ook in Duitsland weer te vinden. Bioloog Sebastian Koerner bestudeert en filmt al meer tien jaar het leven van deze dieren en legde de terugkomst (vanuit Polen) in Duitsland van de wolven vast. Hij ontdekte dat de dieren door jagers worden opgejaagd en dat de plaatselijke bevolking vaak bang wordt gemaakt met ‘Roodkapjeverhalen’. ZRD, 20.15-21.00u.

Tegenlicht: Rising gulf. Documentaire over de golfstaten Dubai en Abu Dhabi die, geholpen door de hoge olieprijzen, met succes bouwen aan een zelf gecreëerde droom. Nog geen veertig jaar geleden trok de bevolking er met tenten door de woestijn, tot in 1967 de olie werd ontdekt. Sjeik bin Zayed al Nayhan, oprichter van de Verenigde Arabische Emiraten, besloot met vooruitziende blik dat zijn land de sprong naar de moderne wereld moest maken. In nog geen vijftien jaar heeft Dubai zich gelanceerd als toeristische hotspot van het Midden-Oosten. Het meer behoudende Abu Dhabi maakt zich met de komst van dependances van prestigieuze musea als het Amerikaanse Guggenheim en Franse Louvre op om het culturele zwaartepunt van de regio te worden. Ned.2 20.55-21.45u.

Dokument: IJburg Angels. Tweede deel van een documentaire over zes jonge rolstoelafhankelijke en verstandelijk gehandicapte vrouwen die dankzij het ‘rugzakje’ de kans kregen samen te gaan wonen in een huis op Amsterdam IJburg. Ned.2, 22.50-23.54u.

informatief

Westerman’s nieuwe wereld: The big city. Westerman zoekt naar de Nederlandse variant van New York en vindt die uiteindelijk in Almere. Ned.3, 21.30-22.05u.

Bookmark: Serbian epics. Reportageserie over de oorsprong van het Joegoslavische conflict zoekt naar de oorsprong van het extreme nationalisme en stuit op oude nationale mythes. BBC 2, 0.20-1.05u.

Kunst en Cultuur

NPS Klassiek: Sjostakovitsj – Eerste vioolconcert. Registratie van het concert door violist Sergey Khachatryan met het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Jaap van Zweden, opname 5 maart 2007. Ned.3, 23.40-0.40u.

SPORT

Paralympische Spelen. Dagelijks sportmagazine over de Paralympische Spelen, met speciale aandacht voor de prestaties en ervaringen van de Nederlandse sporters. Ned. 2, 19.22-19.55u.

Paralympics. Verslag uit Peking met o.m. finales wheelen voor dames en heren, 100 en 2000 meter, wielrennen en zwemmen. BBC 2, 20.00-21.00u.

Holland Sport. Live sportshow. Wilfried de Jong beleeft het afgelopen sportweekend opnieuw met de gasten ex-voetballer en trainer Willem van Hanegem die onder meer zijn mening geeft over het eeuwfeest van Feyenoord en vertelt over zijn liefde voor de golfsport, en sprinter Patrick van Luijk, Nederlands kampioen op de 100 meter. Ned. 3, 20.30-21.30u.