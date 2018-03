Steun voor akkoord VS en India

De VS hebben internationale steun gekregen voor een omstreden akkoord met India voor levering van nucleaire technologie. Omdat kernmacht India nooit het Non-Proliferatieverdrag heeft getekend, was het voorheen uitgesloten van handel in nucleair materiaal.

Maar de 45 landen die handelen in nucleair materiaal en nucleaire technologie, de zogeheten Nuclear Suppliers Group (NSG), heeft zaterdag onder grote druk van Washington en New Delhi besloten om een uitzondering op haar eigen regels te maken en nucleaire handel met India niet langer te verbieden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rice, sprak van een mijlpaal. Voor het akkoord in werking kan treden moet het Amerikaanse Congres er nog wel mee instemmen.

De VS zien het akkoord als een grote politieke stap omdat het de strategische band bestendigt van de VS met de grote Aziatische democratie India, die als een tegenwicht wordt gezien tegen de opkomende grootmacht China. President Bush zal alles op alles zetten om het akkoord de komende weken door het Congres te krijgen, zodat het nog tijdens zijn presidentschap kan worden afgerond.

Critici van de overeenkomst menen dat het Non-Proliferatieverdrag erdoor ondergraven wordt, omdat de basis van dat verdrag is dat de landen die afzien van de ontwikkeling van kernwapens in ruil daarvoor toegang krijgen tot nucleaire technologie voor civiel gebruik. India, dat wel een kernwapen heeft ontwikkeld, krijgt nu desondanks hetzelfde voordeel van toegang tot de wereldmarkt.

Binnen de NSG bestonden bij een aantal landen, vooral Oostenrijk, Ierland en Nieuw Zeeland, aanvankelijk ernstige bezwaren tegen het akkoord. Maar die werden na twee dagen intensief vergaderen weggenomen door de oplopende Amerikaanse druk en de toezegging van India dat het geen wapenwedloop zal ontketenen en geen gevoelige nucleaire technologie zal delen met andere landen. Ook zei India dat het zijn moratorium op kernproeven voortzet.

De Indiase premier Manmohan Singh prees de NSG voor haar „vooruitkijkende en monumentale beslissing.” De Indiase regering zegt dat het akkoord cruciaal is om meer kernenergie te kunnen opwekken. In India leidde het akkoord tot een politieke crisis omdat tegenstanders bang zijn dat het land zich er te afhankelijk mee maakt van de VS. Rice noemde het „een enorme stap voorwaarts voor het non-proliferatiebeleid.” India zal nu namelijk toestaan dat een deel van zijn nucleaire installaties wordt geïnspecteerd door het Internationale Atoomenergie Agentschap. De NSG kon het echter niet eens worden over een afspraak dat de uitzondering die nu voor India is gemaakt automatisch wordt ingetrokken, wanneer het land weer een kernproef doet. (AP, Reuters)