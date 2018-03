Staking legt werk bij Boeing stil

Het werk bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing ligt sinds zaterdag stil door een staking van werktuigbouwkundige monteurs. 27.000 werknemers in de fabrieken van Boeing bij Seattle legden het werk neer nadat de bonden het met de directie niet eens konden worden over de lonen en andere arbeidsvoorwaarden.

De onderhandelingen tussen de directie en de vakbonden liepen vrijdagnacht vast. Boeing had zijn werknemers een loonsverhoging van 11 procent geboden en een stijging van het pensioen met 14 procent. Maar de vakbonden eisten 13 procent en een betere pensioenvoorziening. De bonden willen bovendien garanties op behoud van werk – de afgelopen jaren besteedde Boeing veel werk uit aan onderaannemers en buitenlandse bedrijven.

De staking, die de productie van alle vliegtuigtypes stil heeft gelegd, kost Boeing naar schatting 100 miljoen dollar (70 miljoen euro) per dag aan omzetverlies. Alleen de levering van reserveonderdelen vindt nog doorgang.

Naar verwachting zal door de arbeidsonrust ook de oplevering van de Boeing 787 Dreamliner, een geheel nieuw vliegtuig dat grotendeels van kunststof wordt gemaakt, verdere vertraging oplopen. Boeing kampt met grote technische problemen rond de Dreamliner, waardoor de productie inmiddels bijna twee jaar is opgeschoven. De eerste testvlucht stond gepland voor eind dit jaar, maar het is de vraag of die datum nog wordt gehaald.

Een van de knelpunten bij de Dreamliner is juist het falen van de afstemming tussen de fabricage van onderdelen in het buitenland en de eindassemblage in Seattle.