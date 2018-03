Spears winnaar MTV-gala

Britney Spears is onverwachte winnaar van de MTV Video Music Awards (VMA’s) die zaterdag in Los Angeles zijn uitgereikt. De zangeres won de hoofdprijs voor de beste videoclip van het jaar voor Piece of me, en ook de prijs voor beste popvideo en beste video door een vrouwelijke artiest.

Na haar eerste poging tot een comeback op de Video Music Awards die vorige jaar mislukte toen ze wezenloos haar hit Gimme More playbackte en danste, was ze nu vooral zakelijk. Ze trad niet op en lachte veel. Veel aanwezige artiesten steunden haar; Paris Hilton, die de award voor beste popvideo uitreikte, zei dat van Britney hield en haar miste.

De VMA’s bleven zonder incidenten. Het spraakmakendst was de populaire Amerikaanse groep Jonas Brothers. De leden dragen reinheidsringen als teken dat ze niet aan seks voor het huwelijk doen. De Britse komiek Russell Brand, die de VMA’s presenteerde en seksverslaafde was, bestookte de jongens voortdurend met grappen. Na afloop zei Brand dat hij te lang over hun kuisheidsgelofte was doorgegaan. „Ik roep bij deze iedereen op nooit meer seks te hebben. Het is een idioot idee. Wat een manier om een avond door te brengen.” (AP, Reuters)