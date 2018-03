SPD hoopt op Realpolitiker

Een dramatische zondag voor de Duitse sociaal-democraten. Binnen een halve dag heeft zich een complete machtswisseling in de top van de SPD voltrokken. De partij en haar voorzitter, Kurt Beck, verloren de laatste tijd steeds meer aanhang. Met een harde politieke ingreep moet het verval nu worden gekeerd.

Op een speciaal beraad aan de idyllische Schwielowsee, in de buurt van Potsdam, is gistermiddag besloten dat Kurt Beck met onmiddellijke ingang terugtreedt als partijvoorzitter. Tegelijk werd de huidige vicekanselier en minister van Buitenlandse Zaken, Frank-Walter Steinmeier, naar voren geschoven als landelijk lijsttrekker en kandidaat van de SPD voor het bondskanselierschap. Beoogd partijvoorzitter is de politiek oudgediende Franz Müntefering (68), die hiermee een spectaculaire comeback in de landelijke politiek maakt.

Volgend jaar september zijn de verkiezingen voor de Bondsdag. De SPD staat er in de peilingen beroerder voor dan ooit. Beck (59) is er sinds zijn aantreden april 2006 niet in geslaagd de verwachtingen over zijn persoon en capaciteiten waar te maken.

Zijn koers was onduidelijk, zijn leiderschap omstreden. Onder hem belandde de SPD in een richtingenstrijd tussen de rechter- en linkervleugel. Beck had geen antwoord op de oprukkende concurrentie. Die Linke, de ultralinkse partij van oud-SPD-voorzitter Oskar Lafontaine en voormalig DDR-politicus Gregor Gysi, kaapt steeds meer stemmen weg bij de SPD.

Als Beck erin was geslaagd van het partijvoorzitterschap een succes te maken, zou hij eerder dan Steinmeier kanselierskandidaat zijn geweest, omdat die volgorde past in de politieke traditie van het land. In een persoonlijke verklaring van Beck heette het gisteren dat „voor hem al weken geleden vaststond” dat Steinmeier de kandidaat van de SPD voor het bondskanselierschap moet zijn.

Dat laatste werd algemeen verwacht. Steinmeier (52) is in Duitsland veel geliefder dan Beck. Hij heeft als minister van Buitenlandse Zaken een goede pers en weet zichzelf in de grote coalitie van CDU/CSU en SPD als staatsman te profileren. Als een van de weinigen kan hij in populariteit wedijveren met bondskanselier Angela Merkel.

Het aftreden van Beck kwam echter ook voor Steinmeier als een verrassing. Op een geïmproviseerde persconferentie aan de Schwielowsee zei hij dat hij „tegelijk verrast en geschokt” was. Beck vertrok na het partijberaad meteen, zonder toelichting.

In zijn omgeving is te beluisteren dat Beck zich slachtoffer voelt van een „tegen zijn persoon gerichte campagne waardoor zijn gezag steeds meer werd ondermijnd”. De SPD, zo luidt het, heeft een sterke voorzitter nodig „en op het laatst was Kurt Beck dat niet meer”.

Beck, minister-president van de deelstaat Rijnland-Palts, is ruim twee jaar SPD-voorzitter geweest. Vooral het laatste jaar was een martelgang. Hij was chef van een gespleten organisatie, met een rechtervleugel die het omstreden hervormingsbeleid van oud-bondskanselier Gerhard Schröder wil voortzetten en een linkervleugel die dat juist verraad aan de sociaal-democratie vindt. Beck wist met die tweespalt geen raad.

De kritiek op zijn persoon nam toe toen hij, kennelijk in een zwak moment, toestond zijn partij in de deelstaat Hessen te laten samenwerken met Die Linke. Na zware kritiek krabbelde Beck terug en werd vervolgens wekenlang ziek. Daarna is het met de SPD-voorzitter niet meer goed gekomen, al meldde hij zich weer beter.

Zijn oogluikende toestemming heeft er in Hessen toe geleid dat daar nu aan een rood-rode samenwerking wordt geknutseld die vergaande consequenties voor het land kan hebben. Het is aan Steinmeier en Franz Müntefering om voor ‘Hessen’ een oplossing te bedenken. En om de juiste strategie te ontwikkelen voor de omgang van de SPD met Die Linke.

Ultralinks deed het goed in drie recente deelstaatverkiezingen. In het oosten van Duitsland heeft Die Linke vanouds een grote aanhang omdat ze wortelt in de socialistische eenheidspartij van de voormalige DDR. Die Linke wordt door de gevestigde politiek in Duitsland verketterd. Met de partij zou niet te regeren zijn. Maar intussen kalft het electoraat van de SPD af en vertrekken de weglopers massaal naar Die Linke.

Met de afgang van Beck en de opkomst van de Realpolitiker Steinmeier en Müntefering is de verdeeldheid binnen de SPD niet opgelost. Beiden kunnen de tweespalt door hun populariteit verdoezelen maar niet wegnemen, zo klinkt het in Berlijn. Beiden zijn voorstanders van de hervormingen die nu juist zo veel onrust in de SPD hebben veroorzaakt.

Maar in de roes van de gebeurtenissen aan de Schwielowsee wordt dat „voorlopig weggedrukt”, zoals een SPD-Bondsdaglid gisteren zei. Hij juichte vooral de terugkeer „in de actieve politiek” van Franz Müntefering toe. Müntefering, oud-vicekanselier in Merkels coalitie, heeft ondanks zijn steun aan Schröders hervormingsagenda een sociaal imago; de SPD-top hoopt dat hij teleurgestelde kiezers zal terugwinnen. Müntefering legde vorig jaar zijn functies neer omdat zijn vrouw kanker had. Zij is intussen overleden. De onverstoorbare ‘Münte’ wordt nu binnengehaald als een verlosser.