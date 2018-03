Shell gaat gas winnen in Zuid-Irak

Het Brits-Nederlandse energieconcern Shell heeft in Irak een groot gascontract gesloten. Het bedrijf gaat gas winnen dat nu nog massaal wordt afgefakkeld bij de olieproductie in het zuiden van het land.

Het Iraakse kabinet heeft gisteren zijn goedkeuring gegeven aan het plan. Shell is daarmee het tweede buitenlandse bedrijf, na het Chinese staatsbedrijf CNPC, dat toegang krijgt tot de grote Iraakse olie- en gasbronnen sinds de Amerikaanse invasie in 2003.

De toegang tot de Iraakse olie- en gasvelden ligt politiek erg gevoelig. De Tweede Irakoorlog was volgens sommigen juist bedoeld om zich de olie van Irak toe te eigenen. Amerika begon de oorlog destijds omdat Irak over massavernietigingswapens zou beschikken. Een gevaar dat, zo bleek later, door de VS sterk was overdreven.

Shell richt voor de gaswinning een joint venture op met het Iraakse staatsbedrijf South Oil, dat 51 procent van het nog op te richten bedrijf zal bezitten. Shell heeft de rest in handen. De bedrijven richten zich vooral op de olievelden in het zuiden van Irak, omdat daar het meeste gas vrijkomt. Volgens berichten zouden Shell en South Oil dagelijks 500 tot 600 miljoen kubieke voet gaan winnen. Dat is omgerekend 83.000 vaten olie-equivalent per dag. Shell zou 3 tot 4 miljard dollar (2,1 tot 2,8 miljard euro) in het project investeren. Desgevraagd wil Shell niet op de details van het contract ingaan. Het kan alleen bevestigen dat het contract is toegekend, en laat weten daarover „verheugd” te zijn.

Behalve met Shell is de Iraakse overheid voor de ontwikkeling van olie- en gasvelden in gesprek met andere internationale oliemaatschappijen waaronder het Franse Total, het Amerikaanse Exxon Mobil en het Britse BP.

Shell is onder meer in de race om het reusachtige Akkas-gasveld in het westen van Irak te ontwikkelen, dat 6 procent van de bewezen Iraakse gasreserves bevat. Het plan is om het gas naar Syrië te transporteren. En een deel ervan zou wellicht via Turkije naar Europa getransporteerd kunnen worden. Het zou dan een alternatief zijn voor gas uit Rusland, waarvan Europa minder afhankelijk wil worden. Concurrenten voor de ontwikkeling van het Akkas-veld zijn onder meer het Franse Total en het Italiaanse Edison.

Irak bezit de op twee na grootste oliereserves ter wereld (na Saoedi-Arabië en Iran) en de op negen na grootste gasreserves.