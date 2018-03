Scriptie: fouten bij graafwet

Bij de wet die is bedoeld om te voorkomen dat bij graafwerkzaamheden kabels of leidingen worden vernield, is het parlement door de minister van Economische Zaken „onjuist geïnformeerd en misleid”.

Dat concludeert een student economie, Marnix Groot Koerkamp, in een doctoraalscriptie waarin hij onderzoek heeft gedaan naar de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Hij is eind vorige week afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Volgens Groot Koerkamp is de wet gebaseerd „op niet onderbouwde schattingen”. De toenmalige minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) gaf volgens hem onder meer een verkeerd beeld van het aantal grondwerkzaamheden met schade. Ook hanteerde hij een schadebedrag van 175 miljoen euro per jaar dat, volgens Groot Koerkamp „aantoonbaar onbetrouwbaar is”.

Het ministerie houdt staande te hebben gewerkt „met de beste schattingen die er waren”, aldus een woordvoerder van het departement. Er kan altijd een verschil zijn tussen realisatie en prognose, aldus de woordvoerder, „maar het is het beste getal dat we hadden”. Hij bestrijdt ook dat parlement onjuist is geïnformeerd. „De onderzoeken zijn gebaseerd op ervaringen van de mensen uit de praktijk. De wet was noodzakelijk om ‘de grote klap’ te voorkomen.”

Een aannemer of wegenbouwer is sinds 1 juli van dit jaar verplicht om – voorafgaand aan graafwerkzaamheden – na te gaan of er kabels en leidingen liggen op de graaflocatie. Om een wettelijk regeling te voorkomen was in 1986 het Kabels- en Leidingen Informatiecentrum (Klic) opgericht waar gravers, op basis van vrijwilligheid, informatie kunnen krijgen over ondergrondse kabels en leidingen. Volgens minister Brinkhorst was de zelfregulering mislukt. Groot Koerkamp noemt het Klic-systeem juist een „fraai voorbeeld van zelfregulering”, want gravers maken intensief gebruik van het systeem.

Het Tweede-Kamerlid Sharon Gesthuizen van de oppositiepartij SP, die de wet voor haar partij behandelde, zegt ,,onthutst” te zijn na lezing van het werkstuk. „Als Kamerlid mag je ervan uitgaan dat de informatie die je van een minister krijgt correct is.” Het SP-Kamerlid wil een debat met minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA).

