Schrijf maar nieuwe verkiezingen uit, zegt Morgan Tsvangirai

harare. In Zimbabwe heeft oppositieleider Morgan Tsvangirai gisteren gezegd dat hij liever nieuwe verkiezingen houdt dan dat hij verder onderhandelt met president Robert Mugabe. ”Wij willen wel nieuwe verkiezingen onder internationaal toezicht”, zei Tsvangirai. ”Dan zullen we eens zien wie die gaat winnen.” Tsvangirai onderhandelt met Mugabe over een machtsdeling sinds Mugabe in juni herkozen werd. Tsvangirai deed niet mee aan de beslissende ronde uit protest tegen het regeringsgeweld tegen zijn achterban. Hij claimt de macht op basis van zijn winst in de eerste ronde, in maart. Tsvangirai beschuldigt Mugabe er nu van dat hij niet serieus bereid is om mee te werken aan een machtsdeling. Mugabe dreigde vorige week een nieuwe regering te vormen zonder de oppositie. ”We hebben liever geen deal dan een slechte deal”, zei Tsvangirai gisteren. Vandaag zou de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki weer in Harare arriveren om te bemiddelen.