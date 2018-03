Schade door gravers kunstmatig opgehoogd

Het werd druk onder de grond. Door privatisering, deregulering en marktwerking ging een groot deel van de telecom- en energiesector sinds de jaren negentig over naar de vrije markt. Nieuwe telecombedrijven daagden ex-staatsmonopolist KPN uit. En elke nieuwkomer had ondergrondse bekabeling nodig. Terwijl het ondergrondse netwerk groeide tot een lengte van naar schatting bijna 2 miljoen kilometer, ontbrak het aan een wettelijke regeling voor graafschade.

Zo’n regeling was, met de oprichting van het Klic in 1986, gepareerd. Het Kabels- en Leidingen Informatiecentrum is een vrijwillig meldpunt. Wie ergens wil graven, belt Klic. Het Klic kan zien welke bedrijven een kabel of leiding in het graafgebied hebben en zorgt ervoor dat deze bedrijven de graver daarover informeren.

De sector kan het prima zelf regelen, vond de toenmalige minister Ed Nijpels (VROM, VVD). De doelstellingen van een wetsvoorstel dat in 1984 naar de Kamer was gestuurd – een betere registratie, digitalisering van tekeningen, grotere veiligheid – zijn „ook zonder wettelijke regeling te bereiken”, schreef Nijpels eind 1986 aan de Tweede Kamer. Hij trok het wetsvoorstel, na een volledige parlementaire behandeling, in.

Een serie kritische artikelen in NRC Handelsblad was voor minister Laurens-Jan Brinkhorst (Economische Zaken, D66) in 2003 aanleiding om een wettelijke regeling toe te zeggen. Volgens de minister hadden gravers in 50 procent van hun werkzaamheden geen bouwtekening aangevraagd met als gevolg dat er bij 20 procent van alle grondwerkzaamheden graafschade ontstond. De kosten van de graafschades bedroegen 175 miljoen euro per jaar en dreigden onbeheersbaar te worden. De zelfregulering was, volgens minister Brinkhorst, mislukt. Het Klic was er niet in geslaagd om netbeheerders ertoe te bewegen hun netten te digitaliseren en de tekeningen te uniformeren. Een wettelijke regeling was onontkoombaar en het Klic werd genationaliseerd.

De minister had onderzoek laten uitvoeren door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Een aantal netbeheerders weigerde om commerciële redenen informatie te verstrekken over graafschade in 2003. Andere netbeheerders zeiden dat zij die data niet hadden. De cijfers die het NEN in haar onderzoek presenteerde, en die cruciaal bleken voor de motivatie van de wet, zijn „uit de lucht gegrepen” en vervolgens „valselijk onderbouwd door verwijzingen naar niet bestaand binnen- en buitenlands onderzoek”, stelt Marnix Groot Koerkamp in zijn doctoraal-scriptie Who’s in charge? Regulatory capture in de grondroerdersregeling (WION). Hij verwijst onder meer naar een onderzoek van het EIM met gegevens van 2005 waaruit blijkt dat in de telecomsector in 97 procent van de graafschades een tekening was opgevraagd. Het EIM beschikte wel over alle gegevens van de netbeheerders. De schade bedroeg 27 miljoen euro, in plaats van de 150 miljoen euro die de minister aan de Kamer meldde.

Het EIM heeft ook een zogenoemde nulmeting gedaan zodat de minister van Economische Zaken de effectiviteit van de wet vijf jaar na de volledige invoering (1 januari 2010) kan meten. Het rapport is in 2007 gepubliceerd.

Groot Koerkamp concludeert dat de cijfers die de minister hanteerde als rechtvaardiging van de wet niet overeenstemmen met de werkelijkheid. Het aantal graafschades is volgens hem te hoog geraamd, de kosten van de directe graafschade worden door de NEN 50 procent te hoog geschat (en door adviesbureau Capgemini zelfs 288 procent) en de minister gaf een verkeerd beeld van het aantal grondwerkzaamheden met schade, waarbij hij uitkwam op een percentage dat 675 procent boven de werkelijkheid zat.

Aan de minister werden cijfers verstrekt „die in meerdere gevallen honderden procenten buiten de werkelijkheid lagen, allemaal ten nadele van de grondroerders”. De cijfers waren voor de minister aanleiding om te besluiten dat de kosten van Klic voortaan betaald moeten worden door de gravers, terwijl in het verleden dit een gratis dienst was van de netbeheerders. Het Klic-systeem is juist een „fraai voorbeeld van zelfregulering”, de netbeheerders hebben hun tekeningen gedigitaliseerd en de gravers maken intensief gebruik van het Klic. „Op grond van misleidingen en fraude wordt de sector opgezadeld met de nationalisatie van het Klic”, stelt Groot Koerkamp.

De minister van Economische Zaken heeft de informatie over de graafschade volgens Groot Koerkamp „aangedikt”. Hij vond de schadeberekening van het NEN (40 miljoen euro) te laag en gebruikte cijfers van een Capgemini-onderzoek. In opdracht van een koepelorganisatie van gravers had Capgemini een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de oprichting van een overkoepelend platform. Saillant is dat de dertien onderzoeksvragen niet gaan over graafschade. De directe schade werd door de consultant geschat op 75 miljoen euro per jaar, de indirecte schade op 100 miljoen. „Het totaalbedrag, 175 miljoen euro, is het bedrag dat de minister gebruikte om de Tweede en Eerste Kamer te overtuigen van de noodzaak tot wetgeving”, zegt Groot Koerkamp. Volgens hem heeft Capgemini geen onderzoek uitgevoerd en is het bedrag van 175 miljoen euro „aantoonbaar onbetrouwbaar”. Een woordvoerder laat in een reactie weten dat het ministerie „heeft gewerkt met de beste schattingen die er waren”. Hij bestrijdt dat het parlement onjuist is ingelicht. „De onderzoeken zijn gebaseerd op ervaringen van de mensen uit de praktijk.”

Groot Koerkamp stelt dat het parlement „op nagenoeg alle punten onjuist is geïnformeerd en misleid”. Het onderzoek toont aan dat „in een wetgevingstraject toonaangevende adviesbureaus de macht kunnen overnemen zonder dat de parlementariërs dat in de gaten hebben”.

Het Tweede-Kamerlid Sharon Gesthuizen behandelde voor de SP de wet in de Tweede Kamer en heeft het rapport van Groot Koerkamp bestudeerd. „Ik ben onthutst over de constateringen”, zegt ze. „Als Kamerlid mag je ervan uitgaan dat de informatie die je van een minister krijgt correct is.” Ze wil op korte termijn een debat met minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA). „De minister heeft een groot politiek probleem als blijkt dat de Tweede Kamer de verkeerde informatie heeft gekregen op basis waarvan de wet is behandeld.”

