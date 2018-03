Russische vloot naar Venezuela

Nederland deed het vorige week nog en Russische matrozen doen het binnenkort ook: oefenen in de Venezolaanse wateren van de Caraïbische Zee. De Venezolaanse president Chávez bevestigde gisteren dat een Russische vloot voor het einde van het jaar zijn kant op komt.

In zijn talkshow Aló Presidente zei Chávez: „Venezuela is een strategische bondgenoot van Rusland, daarom is de Russische vloot als ze hier komt welkom en als we een gezamenlijke oefening houden, doen we dat met onze bescheiden middelen, die we elke dag verbeteren, perfectioneren.”

De oefening komt op een moment dat Rusland met het Westen ruziet over Georgië. Chávez, een criticus van Amerika, steunt de Russen in dit conflict. Zij zouden hem om de oefening hebben gevraagd tijdens zijn laatste bezoek aan Moskou, eind juli. De oorlog in Georgië brak in augustus uit.

De oppositie had dit weekeinde kritiek op de oefening, maar Chávez stelde dat Venezuela ook oefent met Frankrijk, Brazilië en Nederland. Vorige week oefenden de Nederlandse marine, de kustwacht van de Nederlandse Antillen en Aruba en de Venezolaanse marine drie dagen lang met elkaar . Chávez: „Tegen de yankees en hun meelopers zeg ik: alles wat jullie nu nog kunnen doen is janken, dus jank maar yankees.”