Russische opera anno 1880

Opera Mariinski Theater Sint Petersburg o.l.v. Valery Gergjev. Gehoord: 7/9 De Doelen Rotterdam.

„Ik ben een conservatief componist. Soms, als ik ‘nieuwe muziek’ hoor, denk ik: ‘Hoe kan je muziek zó haten door zúlke muziek te schrijven?’ ” De Russische componist Alexander Smelkov (1950) kreeg daarvoor in de Rotterdamse Doelen publieke bijval tijdens de inleiding op zijn opera De gebroeders Karamazov, die in juli in Sint Petersburg in première ging en nu in het Gergjev Festival klonk.

Na de uitvoering waren er ovaties voor de suggestieve, half geënsceneerde uitvoering, door Gergjevs Sint Petersburgse Mariinski Theater met grote inzet en expressie vertolkt. Applaus was er vooral voor Smelkov. Geen wonder: zijn nieuwe opera naar het boek van Dostojevski is voor een groot publiek zeldzaam aantrekkelijk. Het is een feest der herkenning, want het werk had gecomponeerd kunnen zijn in 1880 en nu eindelijk onder het stof vandaan gehaald. Het is retro in de gloria!

Het enige ‘moderne’ is de collage van citaten en stijlcitaten die Smelkov presenteert in de vorm van een ‘Grand Opéra’ naar het model van Berlioz. Het begint met het Dies Irae uit een Requiem, daarna klinken Moesorgski (Boris Godoenov) en Tsjaikovski (de briefscène van Tatjana uit Jevgeni Onjegin). Ook Beethoven en Verdi zijn peetvaders van De gebroeders Karamazov.

Verbazingwekkend is de effectvolle en contrastrijke perfectie waarmee de vakman Smelkov alle vaste elementen van de klassieke Russische opera een plaats geeft in de vijfentwintig korte scènes. Beschuldigend volk, kaartspel, het opperen van een duel, een lied met balalaika, zuipen, opzwepende volksdans, een moord, een droom, een kinderkoor met orgel: ‘Looft de Heer’. En natuurlijk Heftige Discussies (‘Ik heb hem nog in de tobbe gedaan en dít is zijn dank!’) en Grote Emoties (‘Ik ben een schoft maar geen dief!’)

Het gaat Smelkov in het verhaal over de moord op de vader van de gebroeders Karamazov vooral om de legende van de Grootinquisiteur, die Christus berecht als Hij terugkomt op aarde, omdat Hij alleen maar verwarring sticht en de kerk ondergraaft. Smelkovs Grootinquisiteur kan helaas niet halen bij die huiveringwekkende Grootinquisiteur uit Verdi’s Don Carlo. Het gaat verder om de Grote Raadsels van het Leven, de vrije keuze van de mens, de collectieve zonde. Antwoorden op de Grote Vragen geeft de opera De gebroeders Karamazov dan ook niet. Smelkov in zijn inleiding: „Als ik die wist, zou ik daarop promoveren!”