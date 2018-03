Ruby Wax maakt programma Net 5

Hilversum. De Amerikaanse comédienne Ruby Wax gaat in een programma voor Net 5 Nederlandse beroemdheden interviewen. Het programma komt dit voorjaar op televisie en heet Ruby Wax Goes Dutch. Via haar Nederlandse agent laat ze weten benieuwd te zijn naar de ontmoetingen met haar Nederlandse gasten: ”Ruby hoopt dat ze haar niet meesleuren langs coffeeshops in het red light district, of molens. Ze vraagt zich oprecht af of Nederlanders ook nog iets anders kunnen dan tulpen kweken en kaas maken.” Wax (55) is Amerikaans, maar beschouwt Engeland sinds 1977 als thuisbasis. Ze begon haar carrière als actrice, maar als comédienne vervolmaakte ze het Britse stereotype van luidruchtige en openhartige Amerikaanse vrouw. Ze werkte onder meer mee aan de hitserie Absolutely Fabulous.