RTL4 passeert SBS6 weer in kijkcijferaandeel

Voor het eerst in tien weken heeft RTL4 weer meer kijkers dan SBS6. Stichting KijkOnderzoek (SKO) mat afgelopen week kijkcijferaandelen in de avonduren van respectievelijk 15,2 en 14,0 procent. Beide commerciële zenders blijven nog steeds ver achter bij het publieke Nederland 1, dat een aandeel van 19,3 procent liet noteren. De vlaggenschepen van RTL Nederland en de SBS-groep zijn in een gevecht gewikkeld om de kijkersgunst, waarin ze elkaar weinig ontlopen. De seizoensopeningen van Gooische Vrouwen en Expeditie Robinson droegen aanzienlijk bij aan de succesvolle tussensprint van RTL. Daarentegen had SBS6 zaterdag wel het best bekeken programma van de week. De vriendschappelijke voetbalinterland Nederland-Australië trok ruim 2,3 miljoen kijkers.