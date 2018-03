Retour Den Haag-Brussel

Rita heeft gebouw, nu nog paperclips

„LPF-achtige toestanden bij Trots op Nederland.” Met die mededeling deed Rita Verdonk in juni kond van de ruzie met voormalig maatje, adviseur en rechterhand Ed Sinke. Het was ongetwijfeld ironisch bedoeld. Maar de LPF is nog niet helemaal uit haar leven. Vorige week kondigde Verdonk aan dat haar politieke beweging „een echt hoofdkwartier heeft in Den Haag”, waarmee „we de uitbouw van de organisatie een enorme boost kunnen geven”. Het kantoor is gevestigd aan de Zonweg 57-59. Een korte speurtocht in het kadaster leert dat het pand eigendom is van Ranko, een besloten vennootschap die eigendom is van Metterwoon Beheer. En wie zit daar achter? Vastgoedhandelaar Chris Thünnessen, die we nog kennen als een van de grote geldschieters van wijlen Pim Fortuyn. En sinds kort dus van Trots op Nederland. Woordvoeder Kay van de Linde wil dat overigens niet bevestigen. „Over donateurs doen wij geen mededelingen. Maar het klopt dat wij geen huur voor het kantoor betalen, alleen wat servicekosten.” Voor sympathisanten met een wat minder diepe beurs dan Chris Thünnessen is er trouwens ook goed nieuws. Voor de inrichting van het kantoor zoekt Verdonk nog „nietmachines en nietjes, paperclips, blocnotes en gummetjes” en „een industrieel koffiezetapparaat”. De ToN-vrijwilligers komen het desnoods zelf halen. Maar brengen mag ook. Het adres is bekend. (JM)

Eerst repareren, dan weer verhuizen

Blijdschap onder Europarlementariërs: ze hoeven deze maand niet naar Straatsburg. In augustus kwam een deel van het dak van het parlement naar beneden. Niemand raakte gewond, want er was niemand. Niet alleen vanwege de vakantie, ook omdat het gebouw het grootste deel van het jaar leeg staat. Er is namelijk nóg een gebouw, in Brussel. Twaalf keer per jaar verplaatsen de parlementariërs zich voor vier dagen naar Straatsburg, Die verhuizingen zijn een godsgeschenk voor Straatsburgse restauranthouders, maar koren op de molen van eurosceptici. Veel parlementariërs zouden er dan ook van af willen, maar Frankrijk houdt dat tegen. Terwijl het dak in Straatsburg werd gerepareerd, moesten parlementariërs al een keer in Brussel blijven. Sommigen grepen de gelegenheid aan om nog eens te pleiten voor stopzetting van de verhuizingen.

Later deze maand blijft men opnieuw in Brussel en spaart men opnieuw 10 miljoen euro uit, zegt Thijs Berman (PvdA). „Nu duidelijk wordt hoeveel we elke keer besparen, is een wijzing van het EU-verdrag misschien toch weer bespreekbaar”, hoopt hij. (JvdK)

De JSF-historie van een oud-minister

Wie zagen we gisteravond in het tv-programma Reporter kritische opmerkingen plaatsen over het JSF-project? Was dat niet oud-minister Laurens-Jan Brinkhorst, de D66’er die een steeds frappanter track record krijgt in het JSF-dossier? In 2002, toen het paarse kabinet besloot om 800 miljoen dollar over te maken in ruil voor industriële participatie in het Amerikaanse project, was Brinkhorst, destijds minister van Landbouw, tegen. Hij trok toen niet de ultieme consequentie (uit het kabinet stappen), maar liet een ‘aantekening’ maken bij de kabinetsbeslissing. Na zijn ministerschap hekelde hij in een interview met Vrij Nederland het besluit. Om het vervolgens, toen D66 in 2003 nodig bleek om een kabinet met CDA en VVD te vormen en Brinkhorst minister van Economische Zaken werd, loyaal uit te voeren. Tijdens zijn regeerperiode werd binnen het departement al snel duidelijk dat de beloofde tegenorders voor het Nederlandse bedrijfsleven veel minder waren dan beloofd. Mooi moment om de discussie over het JSF-project nog eens op te poken, zou je denken. Zeker nu Brinkhorst gisteren onthulde dat het allemaal „voor de democratie geen goede zaak was”, voorwaar een alarmerende conclusie. Wat deed hij zelf, tussen 2003 en 2006, een periode waarin een flink deel van de 800 miljoen naar de VS werden overgemaakt? Reporter vroeg het hem niet. Misschien dat het boven water komt in het „grondige debat” over de JSF dat D66-leider Pechtold (zelf trouwens óók minister in dat kabinet) nu wil. Spannend hoe de rol van D66 daarin belicht zal worden. (JO)

Bijdragen: Jeroen van der Kris, Jan Meeus en Joost Oranje.