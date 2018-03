Radio Voorkeur

Kunststof. Publiciste Goedele Liekens vertelt over haar vagina- en penisboek en over de glossy Goedele, waarin zij een glamourguerrilla voert die moet leiden tot een betere wereld op hoge hakken. Radio 1, 19.04-20.00u.

De Avonden. Verslag van Manuscripta, de jaarlijkse opening van het Boekenseizoen. Wim Brands praat met o.a. de schrijfster Mensje van Keulen over het oerboek De schriften wachten en met schrijver Jan Brokken over zijn nieuwe roman In het huis van de dichter. Wim Noordhoek brengt een bezoek aan de Nijmeegse Neerlandicus Rob van de Schoor, die de juist verschenen briefwisseling (1881-1925) tussen de ‘tachtigers’ Willem Kloos en Albert Verwey bezorgde: Van de liefde die vriendschap heet. Over hoe de twee elkaar als student ontmoetten tot het bittere eind van de relatie. Radio 6, 19.02-22.00u.

Componist van de week. Als een componist in de schaduw van de grote Bach en Telemann wordt Johann Friedrich Fasch (1688-1758) door musicologen minder gewaardeerd, maar zonder Fasch geen bijzondere fagotsolo’s of concertmuziek voor de chalumeau op de uiterste grens van de Duitse barok. Radio 4, 19.30-20.00u.