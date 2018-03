Radicale Serviërs oneens over EU

De Servische Radicalen (SRS) hebben zaterdag het ontslag aanvaard van voorzitter Tomislav Nikolic. Hij stapt ook op als leider van de grootste oppositiefractie in het Servisch parlement. Nikolic had aangekondigd dat zijn partij voor rectificatie van het stabilisatie- en associatieakkoord (SAA) met de EU zou stemmen. Maar de hardliners in de partij, die onder invloed staan van de officiële SRS-leider Vojisljav Seselj die in de gevangenis van het Joegoslavië-tribunaal zit, zijn fel tegen de ratificatie. Dat betekent volgens hen dat Servië zich neerlegt bij het verlies van Kosovo. Het Servisch parlement debatteert en stemt eind deze week over het SAA.