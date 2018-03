WILLEMSTAD. Politici op Curaçao zijn eensgezind en zeer fel in hun afkeuring over het besluit van de Raad van State, dat Nederland toch een databank mag aanleggen met persoonsgegevens van probleemjongeren uit de Antillen en Aruba. Charles Cooper, leider van de grootste Curaçaose oppositiepartij MAN, spreekt van een `davidsterregeling', verwijzend naar de davidster die Joden in de Tweede Wereldoorlog op hun kleding moesten dragen.