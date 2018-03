Philips breidt uit in röntgenapparaten

Philips neemt Alpha X-Ray Technologies over, een Indiase fabrikant van röntgenapparatuur voor cardiologische toepassingen. Hiermee breidt het technologieconcern zijn medische tak in opkomende markten verder uit. Philips maakte vandaag geen overnamebedrag bekend. Het concern verwacht de overname van Alpha in het vierde kwartaal af te ronden. Volgens Philips gaat er 1,8 miljard euro om in de wereldwijde markt voor cardioröntgenapparatuur.