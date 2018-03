Pesticiden in urine zwangere vrouwen

In de urine van zwangere vrouwen in Rotterdam zitten vrij veel afbraakproducten van pesticiden, chemische bestrijdingsmiddelen. Méér dan in de urine van zwangere vrouwen in de Verenigde Staten. Dat is de uitkomst van een gezamenlijk onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en TNO.

De wetenschappers publiceren hun bevindingen vandaag op de website van het tijdschrift Environmental Research. Het onderzoek valt binnen de Generation R-studie, waarin de groei, ontwikkeling en gezondheid van bijna tienduizend Rotterdamse kinderen wordt gevolgd vanaf de vroege zwangerschap tot hun jong volwassenheid.

Onderzoekers hebben urine verzameld van ongeveer 4.000 zwangere vrouwen in Rotterdam en die vervolgens geanalyseerd op de aanwezigheid van een aantal chemische stoffen. Zo is gekeken naar weekmakers die aan plastic worden toegevoegd en naar pesticiden die worden gebruikt om gewassen te beschermen.

De concentratie van afbraakproducten van zogeheten organofosfor pesticiden bleek in de urine van de vrouwen uit Rotterdam duidelijk hoger dan bij zwangere vrouwen in de VS. Eerder onderzoek suggereert dat een verhoogde concentratie afbraakproducten van die groep pesticiden tijdens de zwangerschap tot een verminderde kennisontwikkeling van het kind zou kunnen leiden.

Volgens de onderzoekers is nadere studie nodig om de betekenis van de bevindingen aan te geven. Zo zou de urine van een grotere groep zwangere vrouwen in en buiten Rotterdam moeten worden onderzocht om meer algemeen geldende uitspraken te kunnen doen.

Bovendien zou moeten worden onderzocht wat de bronnen voor de verhoogde concentratie afbraakproducten zijn en wat het mogelijke effect ervan op de gezondheid van de kinderen is.