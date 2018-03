Paralympisch Peking (+video)

De Paralympische Spelen (Can Aouyunhui) zijn razend populair in China. Zaterdagavond keek ik op een groot videoscherm in het gezelschap van ongeveer tien Chinezen op een terras bij mij om de hoek naar de openingsceremonie.De Chinezen lieten blijken dat ze ook trots op de Paralympics zijn. Toen het volkslied klonk, stond iedereen op en zong uit volle borst mee: ,,Qi lai Qi lai Zhongguo (Sta op, Sta op China)”. Boodschap van de show was niet zozeer ,,One world, One dream” maar eerder “Grensverlegging, integratie, gelijkheid”.

Maar ook hier is slechts sprake van een dun laagje vernis. Waar wij in het westen gehandicapten als gelijkwaardige medemens beschouwen, komen de Chinezen nog niet verder dan het tonen van medelijden. ,,Ik vind sommige gehandicapten zo zielig. Ik doe nooit niets aan sport en als ik zie wat deze mensen presteren, schaam ik mij diep dat ik zo sloom ben,” zegt middenklasser Zhan nippend aan een biertje.

,,Gehandicapten zijn de klos in China, vooral diegenen die in een arm gezin worden geboren. Niemand die naar je omkijkt. Iemand die alleen maar geld kost, is outcast. Van integratie is nog lang geen sprake,” vult Zhan’ s echtgenote aan. Wijzend naar het scherm: ,,De show is mooi, maar ik geloof niet dat regisseur Zhang Yimou hier veel werk aan heeft gehad,” aldus mevrouw Zhan.

Peking heeft ook nu weer handig van de gelegenheid gebruik gemaakt om voor het oog van de wereld een aantal even indrukwekkende als misleidende hervormingen door te voeren. Zo rijden overal in de stad aangepaste bussen en taxi’s en sommige toeristische attracties en winkelcentra zijn tijdelijk rolstoelvriendelijk gemaakt.

Ook is winkelpersoneel zo getraind dat het de gehandicapten vriendelijk maar niet betuttelend te woord staat. Duizenden vrijwilligers hebben gebarentaal geleerd om doofstommen de weg te wijzen.

Hou Bin

Een van de grondleggers van de Paralympische Spelen, Hou Bin, stak zaterdag het Paralympisch vuur aan. Op zijn negende verloor dertiger Hou Bin zijn linkerbeen bij een treinongeluk. Zelf zei hij daarover dat op het moment dat het ongeluk gebeurde hij de energie en kracht van het ene op het andere moment naar zijn rechterbeen voelde vloeien.

Hij besloot zijn rechterbeen zo te belasten dat hij na jaren training in slaagde over 1.92 meter te springen en drie maal achtereenvolgens de Olympische hoogspringtitel te veroveren. Hou is niet alleen Olympisch kampioen hoogspringen maar ook een begaafd basketballer, artiest, kalligraaf en schrijver. Hij is er niet bij in eigen land omdat zijn categorie van de lijst is geschrapt.

Sinds zaterdag strijden ruim 4.000 atleten uit bijna 150 landen in twintig takken van sport om 472 gouden medailles. Naar verwachting gaat het gastland, evenals vier jaar geleden, voor eigen publiek net als bij de niet invalide sporters de meeste gouden medailles halen. In Athene voerde China de medaillespiegel aan met 63 keer goud, ver vóór Groot-Brittannië en Canada.

Bekijk video van sprong Hou Bin: