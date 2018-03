Pakistan kiest Zardari

Asif Ali Zardari, leider van de Pakistaanse Volkspartij, is zaterdag met 69 procent van de stemmen gekozen tot president. De weduwnaar van Benazir Bhutto heeft vooraf beloofd afstand te doen van een aantal bevoegdheden die zijn voorganger Musharraf wel had, waaronder de mogelijkheden om het parlement en de regering naar huis te sturen.

Zardari is gekozen door de twee huizen van het nationale parlement en de vier provinciale assemblees. Sinds de verkiezingen in februari, twee maanden na de moord op Bhutto, heeft de Pakistaanse Volkspartij daarin meerderheden of grote vertegenwoordigingen. De kandidaat van de Pakistaanse Moslimliga-N van oud-premier Nawaz Sharif, Seeduzzaman Siddiqui, werd tweede.

Na het aftreden van Musharraf en het vertrek van Sharifs partij uit de regeringscoalitie vorige maand waren Zardari’s belangrijkste politieke tegenstanders uitgeschakeld. Zardari zelf is zeer omstreden, onder andere wegens beschuldigingen van grootschalige corruptie en machtsmisbruik. De Amerikaanse en Britse regeringen hebben hem gefeliciteerd. „Ik zie ernaar uit om met hem samen te werken”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rice. De Britse regering wil haar samenwerking met Pakistan nu „verdiepen”.

Het terroristische geweld in Pakistan laait ondertussen steeds verder op. Zaterdag, voorafgaand aan de verkiezing, kwamen bij een zelfmoordaanslag met een bomauto op een politiepost in Peshawar zeker 35 mensen om. In de tribale regio Noord-Waziristan zijn vandaag zeker zes doden gevallen door een raketaanval met een Amerikaans onbemand vliegtuigje. Doelwit waren het huis en de madrassa van de hoge Talibaan-commandant Jalaluddin Haqqani. Volgens zijn zoon was hij niet aanwezig. (AP, Reuters)