RijnDijk Groep gaat een bod uitbrengen op Gouda Vuurvast, producent van vuurvaste materialen. Dat heeft RijnDijk gisteren in een persbericht laten weten. Gouda Vuurvast is genoteerd aan de beurs van Amsterdam. RijnDijk heeft Gouda Vuurvast geïnformeerd dat het van plan is een bod te doen van 18 euro per aandeel. Het concern wil de aankoop uit eigen middelen financieren. Het bod ligt onder de koers van Gouda Vuurvast.