Overige films

Stark Raving Mad (Drew Daywalt & David Schneider, 2002, VS). Eenduidige misdaadkomedie waarin Seann William Scott een rave-party als dekmantel gebruikt om naastgelegen bank te beroven. RTL7, 20.30-22.30u.

The Boondock Saints (Troy Duffy, 1999, VS/Ca). Buitengewoon gewelddadige Tarantino-imitatie met Willem Dafoe. RTL7, 22.30-0.30u.

* Confessions of a Dangerous Mind (George Clooney, 2002, VS/Ca/Dui). Briljant debuut van acteur Clooney over de tv-producent Chuck Barris, die beweert dat hij ook nog moordenaar in opdracht van de CIA was. Barris was verantwoordelijk voor spelshows als The Dating Game, die de basis hebben gelegd voor de programmering van tv-zenders. Met flamboyante streken laat Clooney zien dat er lijnen lopen tussen de entertainmentmachinerie en de oorlogsindustrie. BBC1, 0.20-2.05u.