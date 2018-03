Oudere broer van Dalai Lama dood

Takster Rinpoche, de broer van de Tibetaanse politiek en religieus leider Dalai Lama, is op 86 jarige leeftijd in zijn huis in India overleden. Dat heeft zijn familie zaterdag bekendgemaakt. Analisten verwachten dat zijn dood de druk op zal voeren om de moeizaam verlopende dialoog tussen de Dalai Lama en China weer vlot te trekken, met name omdat de Tibetaanse leider de laatste weken met een slechte gezondheid kampt. Takster bepleitte, in tegenstelling tot zijn broer die autonomie binnen China wil, Tibetaanse onafhankelijkheid en werkte als vertaler voor de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst.