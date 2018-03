Orkaan Ike treft Haïti en Cuba

De orkaan Ike, die dit weekeinde leidde tot zeker 58 doden in Haïti, heeft vannacht Cuba bereikt.

De orkaan bereikte zaterdagnacht het dit jaar toch al zwaar door noodweer getroffen Haïti. In het armste land van het westelijk halfrond wordt veel hout gekapt voor het stoken van kookvuurtjes, waardoor bij zware regenval een groot risico ontstaat op modderstromen en aardverschuivingen. Bij orkaan Hanna vielen er deze maand al zeker 167 (en volgens sommige berichten zelfs 500 in de ondergelopen stad Gonaïves) doden. Gustav eiste eerder 76 levens.

Het oog van Ike kwam gisteren rond 10 uur ’s avonds lokale tijd (vannacht in Nederland) boven Cuba bij Punta Lucrecia, een kustplaatsje in de provincie Holguín, in het noordoosten van het langgerekte eiland. Volgens de Cubaanse meteorologische dienst werden er windsnelheden van maximaal 194 kilometer per uur gemeten, waarmee de Caraïbische storm in orkaancategorie 3 kan worden ingedeeld.

De autoriteiten gaven gistermiddag een orkaanalarm af voor alle provincies in het oosten en midden van het land en een waarschuwing voor het westelijker gelegen Havana. Ike passeert de hoofdstad waarschijnlijk later vandaag. In totaal zijn circa een miljoen mensen geëvacueerd, onder wie enkele duizenden toeristen. Op het socialistisch geregeerde Cuba treden de autoriteiten doorgaans zeer efficiënt op bij natuurrampen. Eerdere orkanen dit seizoen, Hanna en Gustav, veroorzaakten alleen materiële schade. In Holguín, dat nu door Ike getroffen is, wordt veel nikkel gedolven, het belangrijkste exportproduct van Cuba.

Boven Cuba zwakte Ike gedurende de nacht af tot een orkaan in de categorie 2. Na het verlaten van het eiland zal hij boven zee weer aan kracht kunnen winnen. Zijn verloop hierna is moeilijk voorspelbaar, waardoor de hele Amerikaanse Golfkust en ook Mexico er rekening mee houden dat Ike er later deze week aan land komt. De olieprijs is enkele dollars gestegen: in de Golf van Mexico wordt veel gas en olie gewonnen. (AP)