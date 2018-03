Orkaan Ike over Cuba en Haïti

De krachtige orkaan Ike bewoog zich gisteren over de Bahama’s, Haïti en Cuba en zou later deze week mogelijk Mexico of de VS kunnen treffen. Ike is gisteravond laat afgezwakt van een orkaan van categorie 4 naar categorie 3. Orkaan Gustav was eveneens van categorie 3 en richtte afgelopen week zware schade aan in het Caraïbisch gebied en de VS. Het was gisteren nog onduidelijk of Ike richting Mexico of Florida zou trekken. „Dit soort stormen hebben een eigen wil”, zei gouverneur Charlie Crist van Florida. Op Cuba werden 200.000 mensen geëvacueerd. (Reuters)