Oprah Winfrey wil running mate Sarah Palin niet in talkshow

LOS ANGELES. De Amerikaanse talkshowkoningin Oprah Winfrey wil de Republikeinse vicepresidentskandidaat Sarah Palin niet ontvangen in haar programma. Dat meldde de Los Angeles Times-website zondag. Winfrey stelt dat zij in haar zendtijd geen platform wil bieden aan politici om hun boodschap uit te dragen. Winfrey heeft eerder wel tweemaal Barack Obama te gast gehad toen hij nog geen presidentskandidaat was en al meerdere malen openlijk haar steun betuigd aan de Democratische presidentskandidaat.