Opera=muziek+zang +toneel+dans+orkest

Eigenlijk komt het altijd op hetzelfde neer: mooie dingen kosten tijd. Met een bezoek aan de opera is het al net zo. Je moet eraan wennen en het kost tijd om te begrijpen waar de opera over gaat.

De operacursus van de Rotterdamse Schouwburg is precies wat een leek nodig heeft om te kunnen genieten van de opera. Tenminste, als je al enigszins interesse hebt voor deze kunstvorm. Alhoewel, cursist Liesbeth Bos bewijst het tegendeel. Ze kent docent Gerard Legeland van zijn andere werk als koordirigent en „kwam een keer kijken”. „Ik was meteen verkocht, terwijl ik het als kind afschuwelijk vond. De cursus plaatst de opera’s in de geschiedenis en dat is leuk.”

Maar de meeste cursisten hebben al een voorliefde voor de opera en willen hun kennis vergroten. Volgens cursist Marja Landman maakt dit de beleving van de opera mooier. „Een voorstelling heeft boventiteling, maar door de cursus weet ik van tevoren al waar de opera over gaat en dat geeft meerwaarde.”

Bij de operacursus in Rotterdam wordt tijdens een cursusavond- of middag een opera besproken, die doorgaans de week erop als voorstelling wordt bezocht. En dat met vier opera’s, vier ‘klassiekers’. Afgelopen seizoen was dat onder meer La traviata van Verdi. De opera gaat over een onmogelijke liefde tussen courtisane Violetta en een van haar minnaars Alfredo.

Docent Gerard Legeland vertelt over de inhoud en de historische context, maar presenteert ook geluids- en beeldfragmenten. Soms zingt hij – hij is klassiek geschoold zanger – zelf een regeltje voor. Van de eerste aria van de courtisane laat hij verschillende vertolkingen zien. De cursisten zijn stil en luisteren aandachtig. „Een lel van een aria en dat binnen twintig minuten”, zegt Legeland. Het einde van de les en de slotscène van de opera vallen samen. De courtisane sterft al zingend aan de tering (tbc) en de cursisten blijven aangedaan op hun stoelen zitten.

Met de informatie van deze ene les blijkt La traviata een aangename herkenning. De ‘lel van een aria’ van de sopraan komt recht in het hart binnen. Wat een emotie! Er is zoveel op het podium te zien, één keer naar deze voorstelling is eigenlijk te weinig. Muziek, zang, verhaal (met vertaalde boventiteling), maar ook prachtig decor en stemmig zwarte kostuums met veel avondtoiletten. Het is wel af en toe wennen aan de manier van zingen bij opera’s. De slotscène is mooier dan tijdens de les, al was het alleen maar omdat het ‘live’ is.

Twee dingen vallen op tijdens de voorstelling. Ten eerste is de opera uitverkocht en ten tweede is het publiek – nog meer dan bij de cursus – overwegend grijs en op leeftijd. Volgens Legeland zijn bepaalde opera’s, ‘de A-titels’, waaronder La traviata maar ook Carmen en Die Zauberflöte, altijd uitverkocht. Hij merkt dat opera aan populariteit wint. „Niet alleen bij ouderen. Ik zie ook steeds meer dertigers en veertigers, vooral bij zondagmiddagmatinees.”

Die populariteit was voor de Schouwburg precies de reden om de cursus te beginnen. Inmiddels gaat de cursus zijn vijfde seizoen in en zal hoogstwaarschijnlijk snel vol zitten. Maar ondanks dat de opera dus meer jong publiek trekt, zijn twintigers toch amper te vinden. Zou het te bombastisch zijn? Te veel tegelijk? Zoals Legeland het omschrijft: „Muziek, zang, toneel, dans en orkest, bij een opera trek je alles uit de kast”. En daar moet je aan wennen.