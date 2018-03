Kracht. Wonderlijk toch hoe reclameslogans zich vastzetten in je hoofd. Laatst hoorde ik iemand op een vergadering zeggen: „Dat is de kracht van...” Vervolgens nam hij een piepkleine denkpauze. Ik ben geen helderziende, maar ik ben ervan overtuigd dat zeker de helft van de aanwezigen die pauze gebruikte om de zin zelf af te maken, door er „de Postbank” achter te plakken. „Dat is de kracht van de Postbank” is immers een slogan in een langlopende en succesvolle reclamecampagne.

We hadden dit nog niet gedacht of de spreker maakte zelf zijn zin af: „Dat is de kracht van… dit concept.”

Dit alles gebeurde in krap een seconde en niemand zei iets over wat we in stilte hadden gedacht, maar toch voelde ik me betrapt. Er was iets in mijn hoofd geschoten dat ik helemaal niet wilde, bijna als een reflex. Dat is ook het knappe van dergelijke reclameslogans. Ze nemen een zin die in allerlei omstandigheden kan voorkomen en geven er vervolgens een eigen draai aan. Dat is nóg sterker het geval bij de reclameslogan „Graag gedaan..., Super de Boer”. Ik ken kinderen die achter ieder graag gedaan dat ze horen, meteen „Super de Boer!” roepen. Superirritant natuurlijk, maar wel knap dat reclamemakers dit effect kunnen bereiken.

Kan-niet. Reclameslogans kunnen overigens ook min of meer vergeten woorden en uitdrukkingen nieuw leven inblazen. In 2007 zorgde het bedrijf Overtoom (sommige mensen denken nu meteen: „Tuut, tuut, dat is snel!”) voor de wedergeboorte van het woord poeremetator – een woord dat vroeger werd gebruikt in zogenoemde fopopdrachten. Aan een nieuw iemand op kantoor kon je bijvoorbeeld vragen om een poeremetator te gaan halen, of een plintenladdertje.

Momenteel wordt met grote regelmaat een radiocommercial uitgezonden van een uitzendbureau dat op zoek is naar jongeren die zich aangesproken voelen door de stelling: „Kan-niet ligt op het kerkhof en wil-niet ligt ernaast.”

In feite gaat het hier om een klassieke dooddoener die, voor zover ik dat kan overzien, nauwelijks meer wordt gebruikt, want ouders schepen hun kinderen tegenwoordig zelden meer af met dooddoeners. Maar voor deze fraaie dooddoener voorspel ik een opleving, met dank aan dat uitzendbureau. Zeg „Nee, dat kan niet’’ en iemand antwoordt straks: „Bij mijn weten ligt die naast wil-niet op het kerkhof.”

Bolwerken. Gehoord, uit de mond van een bijlesjuf die een middelbare scholier toesprak: „Tja, als je zo doorgaat, dan werk je het niet bol.” Ik schoot bijna in de lach en keek haar aan, maar niks in haar gezicht verried dat zij een grapje maakte. Ik vrees dus dat zij echt meende dat dit de correcte manier was om dit werkwoord te gebruiken. Ik werk bol, wij werken bol, maar als jij zo doorgaat, dan werk je het dus níet bol. Ze heeft overigens gelijk gekregen.

Linea directa. Gelezen in een tijdschrift: „Daarna gingen we linea directa naar het hotel.” Ik weet dat er mensen zijn die zich groen en geel ergeren aan taalfouten, maar van deze werd ik blij. Of beter: ik moest erom lachen. Ik vind ’m ook mooi. Linea recta, in een rechte lijn, is fraai, maar directa – dat natuurlijk is ontstaan onder invloed van direct – is nog dwingender. Dan ben je echt zó waar je wezen wilt.

Ewoud Sanders

Reactie naar:sanders@nrc.nl