Oostenrijkse pruimentaart

1 kilo pruimen500 gram bloem snufje zout2 zakjes (14 gram) gedroogde gist300 ml warme melk60 gram boter25 gram poedersuiker100 gram tafelsuiker

Zoals uit de lijst met ingrediënten blijkt wordt deze taart met gistdeeg gemaakt. Dat houdt in dat het deeg moet rijzen en het maken van de taart dus geduld en tijd vergt. Lees de tekst op de verpakking van de gist. Gedroogde gist moet soms eerst worden geweekt en opgelost. Soms ook kunnen de korrels direct aan de bloem worden toegevoegd. Volg de instructies. Begin met het maken van het deeg. Dompel een aardewerken kom even in heet water. Droog de kom af. Stort bloem, poedersuiker en zout in de warme kom. De warmte van de kom bevordert het rijzen van het deeg. Maak in het midden van de bloem een kuiltje, voeg de gist toe en meng door de bloem.

Voeg eerst 50 gram gesmolten boter toe en kneed daarna beetje bij beetje de warme melk door de bloem. Gebruik zoveel melk als nodig is om een soepel en elastisch, niet te nat en niet te droog deeg te krijgen. Kneed het deeg goed door. Laat het op een warme, vochtige plaats ongeveer 45 minuten rijzen. Smeer intussen de bodem en zijkant van een taartvorm met een middellijn van circa 24 centimeter met de rest van de boter in. Kneed het deeg als de hoeveelheid zich verdubbeld lijkt te hebben nog eens door. Maak er een bal van en rol die uit tot een cirkel van 25 centimeter. Leg het deeg in de vorm en laat het opnieuw ongeveer 25 minuten rijzen.

Verwarm intussen de oven voor op 220 graden Celsius. Snijd tijdens het rijzen van het deeg de pruimen in en wip de pitten er uit. Pruimen met een wat zure smaak kunnen als de taart eenmaal gebakken is nog wat extra poedersuiker gebruiken. Prik het voor de tweede maal gerezen deeg hier en daar met een vork in. Leg de hele pruimen, met de kant waar het steeltje zat naar beneden gericht, op het deeg. Bestrooi met suiker. Bak de taart ongeveer 25 minuten in de oven. Controleer met een houten prikker of het deeg gaar is. Dien de taart, die warm wordt gegeten, meteen op. Bestrooi de taart eventueel met poedersuiker.

Anne Scheepmaker

