Onze eeuwige familiefilmpjes

Zou je op Franse of Duitse familiefilmpjes nu ook alles herkennen, zelfs als het ver voor je tijd was? Ik kan het me niet voorstellen. De Nederlandse familiefilmpjes die zondagavond getoond werden in Andere tijden special leken allemaal geweldig bekend, hoewel ze al in de jaren twintig begonnen. Maar zelfs die zijn vertrouwd, dan zie je gewoon de foto’s bewegen die je vroeger bij oma zag. Zoveel van de spulletjes op de achtergrond hebben later in andere huizen in andere belichting andere dingen staan meemaken – die ken je tóch.

Het wonderlijke van amateurfilmpjes is dat je het gevoel hebt de dingen echter en waarder te zien dan ooit. Speelfilms maken alles altijd zo mooi en kloppend, en op foto’s staat alles stil, maar op deze filmpjes loopt een keurige moeder in de kleding van de jaren twintig, met zo’n dophoedje en twee kinderen met bobkapseltjes over straat en even later is ze in een huis en dan is het net of je binnen bent in een van die oude meisjesboeken, misschien was het bij Joop ter Heul thuis zo. Daar moet het ook tamelijk deftig zijn geweest. De mensen op de filmpjes zijn natuurlijk welgestelde mensen, arme mensen hadden geen dure camera’s om filmpjes mee te maken, dat kwam pas veel later.

Iets wat bijvoorbeeld opvalt is dat oma’s vroeger écht oud waren. Je ziet een aantal keren grootmoeders met hun babykleinkindjes en het is echt opmerkelijk hoe oud zo’n oma dan is, als je dat vergelijkt met hedendaagse grootouders. Blijkbaar zijn die heel wat makkelijker door het leven gekomen dan grootouders vroeger – of zouden al die eindeloos verbeterde huidcrèmes echt werken? We zeggen wel altijd dat tegen ouderdom niets te doen valt (nu ja behalve er raar uit gaan zien met botox, maar of dat hetzelfde is als iets doen aan de ouderdom valt te betwijfelen) maar als je die filmpjes zo zag kreeg je wel de indruk dat de ouderdom tegenwoordig veel later invalt dan vroeger.

En neem de mensen die eind jaren dertig op bezoek waren in Berlijn en elkaar daar op straat hebben gefilmd. Al die grote banieren, dat enorme hakenkruis – het hing er alemaal echt. Dat weet je wel, natuurlijk, het was wel vaker te zien op gruizige filmpjes of foto’s, maar nu, gefilmd als gewoon een uitje naar het buurland, lijkt het extra overtuigend. Net als de bruiloft waarbij iedereen een Jodenster draagt op de mooie feestelijke kleren – de vernedering daarvan spat je in het gezicht.

De filmpjes geven allemaal achter elkaar in min of meer chronologische volgorde een beeld van hoe Nederland was en hoe het is veranderd. Andere tijden zag af van enig commentaar en dat was wel een beetje jammer, want daardoor bleef het bij plaatjes kijken. Aan de andere kant versterkte dat ook de authentieke sfeer van die merkwaardig vertrouwde plaatjes van allemaal brave mensen met huishoudens en kleine kinderen en kleine uitstapjes en trouwerijen. Vrijwel nergens werk te zien, behalve een beetje in de keuken.

Voor een verbeelding van werk kon je wel vrijdagavond terecht bij Toren C, een volstrekt krankzinnig programma van twee vrouwen, Margôt Ros en Maike Meijer, die allerlei scènes met allerlei kantoormensen opvoeren in een kantoortoren. Er is de kolvende moeder, de bitsige carrièrejaagster en de twee vrouwelijke portiers die met opplaksnorren net doen of ze mannen zijn, totdat een van de twee een harde trap krijgt en dan heel vrouwelijk begint te snikken. En er is de kantoorgenote die iedereen kent, die raar flirtend uitsloverig doet tegen een nieuwe man op de werkvloer – maar deze gaat wel veel verder in haar veroveringsdrift dan we ooit iemand hebben zien doen: ze pijpt de bureaulamp, danst op haar tafel waarbij ze met een plakje kaas duidelijk maakt naar welk deel van haarzelf de aandacht uit dient te gaan, rolt wijdbeens het belendende bureau op waarbij ze met een kantoormap meer dan suggestief in de weer is en dan staat ze ineens weer op haar benen en vraagt vriendelijk normaal: mag ik jouw plakstift even lenen? Wat ineens toch heel vreemd klinkt.

Het is niet steeds even scherp wat de dames doen, soms blubbert een scène die goed begint te makkelijk weg, maar het heeft wel dat reusachtig absurde dat bij het beste van de VPRO hoort.