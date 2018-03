Onderzoek: grote fusiegolf ziekenhuizen op komst

Nederlandse ziekenhuizen gaan de komende vijf jaar op grote schaal fuseren. Van de huidige 95 ziekenhuizen verdwijnen er daardoor mogelijk twintig of dertig in een groter geheel.

Dat stelt het in de zorg gespecialiseerde onderzoekbureau Gupta Strategists in een rapport dat gisteren verscheen. Oorzaken van de grote fusiegolf: toenemende complexiteit van behandelingen waardoor meer expertise moet worden samengebracht en het positieve verband tussen volume en kwaliteit. Daarbij komt dat meer behandelingen per ziekenhuis de gemiddelde kosten per behandeling drukt.

Een andere belangrijke reden voor een fusiegolf is de toenemende marktwerking, stelt Anshu Gupta in een toelichting: „Zorgverzekeraars fuseren, waardoor ook zorgaanbieders samengaan om een noodzakelijk tegenwicht te bieden. Bovendien levert schaalgrootte voordelen op bij de inkoop van diensten en goederen.” Ook zal de strijd om marktaandeel groter worden.

Gupta meent dat de gemiddelde omvang van een ziekenhuis in vijf jaar verdubbelt naar ongeveer 450 miljoen euro. Dat komt niet alleen door fusies, maar ook door een niet afnemende jaarlijkse groei van de ziekenhuisuitgaven. Gupta voorspelt dat de omzet de komende vijf jaar groeit met ongeveer 6 procent per jaar, ongeveer hetzelfde tempo als in de afgelopen zes jaar. Vorig jaar was de omzet bij ziekenhuizen 15,9 miljard euro.

Eenderde van de groei wordt veroorzaakt door de toenemende vergrijzing. Tweederde van de omzetstijging bij ziekenhuizen komt door de medische innovatie. Overigens rekent het huidige kabinet op een geringe groei, waardoor er volgens het adviesbureau over vijf jaar een gat ontstaat van 1 à 2 miljard euro. Dat betekent dat de ziektekostenpremies de komende jaren sneller stijgen dan de overheid voorspelt.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen verwacht geen massale fusies bij ziekenhuizen. „Wel zien we allerlei vormen van samenwerking ontstaan om bijvoorbeeld te besparen op inkoopkosten”, aldus een woordvoerder.