?Omzet uit JSF te hoog voorgesteld?

Het ministerie van Economische zaken wist al in een vroegtijdig stadium dat beloften van vliegtuigbouwer Lockheed Martin over de omzet voor Nederlandse bedrijven in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF) overdreven waren.

In een interne nota, die het KRO-programma Reporter na een verzoek op de wet Openbaarheid van bestuur in handen kreeg, meldt een ambtenaar dat Nederland vanaf het begin wist dat een prognose van 800 miljoen dollar omzet in de ontwikkelingsfase „onhaalbaar” was. Tijdens het besluitvormingsproces rond het JSF-project, in 2002, is juist steeds benadrukt dat de verwachtingen realistisch waren. Dat was voor verschillende partijen reden om akkoord te gaan.

Nederland besloot in 2002 om 800 miljoen dollar in de JSF te steken. Een belangrijk argument was dat het Nederlandse bedrijfsleven daarvan zou profiteren. Lockheed beloofde al tijdens de ontwikkeling van de JSF (de ‘SDD-fase’) 800 miljoen dollar aan omzet. Voor de productiefase van de JSF voorspelde Lockheed 8 à 10 miljard dollar. In de loop van 2003, zo blijkt nu, ontstond er ruzie met de Amerikanen, omdat Lockheed omzet uit ontwikkeling en voor de bouw van testvliegtuigen bij elkaar optelde. Nederland wilde 800 miljoen omzet in de ontwikkelingsfase. In een interne nota uit 2003 meldde een ambtenaar echter dat dat geen geloofwaardig standpunt was, omdat Nederland beter wist. Pas in 2004 meldde EZ aan de Kamer dat de omzet uit het werk aan testtoestellen moest worden meegeteld.