Nucleaire deal van India en VS

De Verenigde Staten hebben internationale steun gekregen voor een akkoord met India over de verkoop van vreedzame nucleaire technologie. De deal is omstreden omdat India kernwapens heeft getest, en geen handtekening heeft gezet onder de non-proliferatieverdragen die de verdere verspreiding van kernwapens moeten voorkomen. „Hierdoor wordt het moeilijker om de Zuid-Aziatische nucleaire- en rakettenwapenwedloop in te dammen”, zei Daryl Kimball van de Amerikaanse lobbyclub Arms Control Association. Het voorstel past in het beleid van president George Bush om de banden met het economisch steeds machtiger India te versterken. Dit weekeinde kreeg het handelsakkoord steun van de Nuclear Suppliers Group – een club van 45 landen – na drie dagen onderhandelen in Wenen. India werd sinds 1974, toen het zijn eerste kernproef hield, geboycot wat betreft de handel in materiaal voor kerncentrales. (AP)