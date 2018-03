Noodweer in Wales, Engeland en Frankrijk

Londen/Parijs. Noodweer heeft dit weekeinde in verscheidene delen van Europa grote overlast veroorzaakt. In Wales en delen van Engeland zijn rivieren door zware regenval buiten hun oevers getreden. Honderden mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het zwaarst getroffen gebied is het Noord-Engelse graafschap Northumberland, waar duizend huizen onder water staan. In bijna honderd gebieden zijn waarschuwingen uitgegeven voor overstromingen. Sinds vrijdag zijn zeker vijf mensen omgekomen door het noodweer. Ook in Frankrijk regende het fors. In Grenoble stortte zaterdagavond het dak van een supermarkt in onder de druk van het water. Daardoor raakten twaalf mensen gewond.