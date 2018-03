Nokia hoopt op mobiele creativiteit

Spike Lee is een aartsoptimist. Hij denkt dat in elk mens creativiteit schuilt en dat iedereen daarom filmmaker kan worden. Naar een filmacademie gaan is niet meer nodig, want met de introductie van filmcameraatjes op mobiele telefoons hebben we allemaal de benodigde technologie in handen. Lee voorspelt dat de eerste echte mobiele bioscoopfilm niet lang op zich zal laten wachten en spreekt van een ‘democratisering van het film maken’.

De Amerikaanse regisseur, die de zwarte Amerikaanse bevolking emancipeerde met speelfilms als Do the Right Thing en Malcolm X en daarnaast publiekssuccessen als 25th Hour en Inside Man op zijn naam schreef, moet die dingen wel zeggen. Mobiele telefoonbedrijf Nokia heeft hem gestrikt om een korte film te maken die geheel zal bestaan uit de videofilmpjes, foto’s, muziek en teksten die het publiek uploadt naar de website. Voorwaarde: het materiaal moet met een mobieltje geschoten zijn. „We willen dat iedereen meedoet!”, schrijft Lee enthousiast op zijn weblog.

Het gaat om een slimme marketingstunt van de Finse mobieltjesmaker. Nokia zet zijn producten steeds nadrukkelijker in de markt als multifunctionele apparaten, die meer kunnen dan alleen bellen. Muziek afspelen, op het web surfen, foto’s en video’s maken: het is allemaal mogelijk en het wordt steeds eenvoudiger. In 2012, zo verwacht het bedrijf, gebruikt één op de vier mensen de mobiele telefoon om media te creëren, monteren en delen met anderen.

Het filmproject is verpakt als een wedstrijd waarin deelnemers onsterfelijk kunnen worden door mee te werken aan een Spike Lee Joint, zoals hij al zijn films betitelt. „De eerste sociale film van de planeet” moet gaan over ‘menselijkheid’. Voor de competitie is dat onderwerp weer onderverdeeld in drie voor de hand liggende subthema’s: geboorte, leven en dood. Iedere ronde levert een door Lee gekozen winnaar op. Die krijgt sowieso een plaatsje in het eindproduct.

Publieksparticipatie, het is één van de toverwoorden van Web 2.0. Maar samen met anderen een kunstwerk maken, werkt dat? Een Britse universiteit en uitgeverij Penguin probeerden het vorig jaar met een roman in wikivorm. Wie wilde mocht net als op Wikipedia meeschrijven en de teksten van anderen redigeren. Het resulteerde in een onleesbaar verhaal, dat werkelijk alle kanten uitschoot. Ook voor Lee wordt het nog een knap ingewikkelde klus om uit de veelheid aan inzendingen een samenhangend geheel te brouwen.

Maar tot nu toe blijkt het vooral lastig om mensen te motiveren überhaupt mee te doen. Na dik vier maanden staat de teller voor het aantal geposte filmpjes op ongeveer 350, het aantal ingeschreven deelnemers ligt rond de 750. Het gros daarvan zet helemaal niets online, er zijn een paar actieve gebruikers die heel veel insturen. Op sommige profielen, zoals van ‘The Flower Girl’, ‘Byron’ en ‘Gingerseye’, staan tientallen filmpjes. Mensen willen best actief zijn op internet (zie het succes van YouTube, Hyves en MySpace), maar blijkbaar niet op aanwijzing van grote mediabedrijven – zelfs niet als ze kans maken in een film van een belangrijk regisseur terecht te komen.

Wát deelnemers op Nokiaproductions posten is ook nauwelijks bijzonder te noemen. De meeste filmpjes zijn niemendalletjes, sympathiek misschien, maar toch niemendalletjes. Ze blinken uit in een opgewekte, sentimentele, oninteressante kijk op de wereld.

Life is Good, Life is Precious en Beautiful Life bijvoorbeeld, die elk op dezelfde soort zweverige muziek het leven bezingen. Of de vanachter de voorruit van een auto opgenomen filmpjes van ‘AZ Kobryn’, die een warm vakantiegevoel oproepen.

De winnaars van de eerste twee competitieronden zijn inmiddels bekend. Het gaat om My Movie, over een spelend kind, en Summertime in Oklahoma, een collage van schilderijen. Spike Lee bepaalt momenteel de winnaar van de derde ronde. Daarna gaat hij de korte film monteren uit de winnende filmpjes. Hij mag daarbij ook al het andere materiaal op Nokiaproductions gebruiken.

De onderwerpen schurken dicht aan tegen het persoonlijke en krijgen geen universele dimensie. Van amateurs die vrijwel zonder voorbereiding werken, kun je misschien ook niet meer verwachten.

En de samenwerking? Die blijft al met al zeer beperkt. Het is de bedoeling dat deelnemers het materiaal van anderen remixen met speciale software, maar slechts weinigen maken daar gebruik van. Dat verklaart ook de herhaalde oproepen van Lee en zijn assistent-regisseurs. „Dit is niet mijn film, dit is niet jouw film, het is onze film!”, blogt de regisseur wanhopig. „Ik weet dat ik aan een dood paard trek als ik zeg dat we veel meer moeten samenwerken. Post alsjeblieft niet alleen je eigen materiaal, maar werk met de inzendingen van je mededeelnemers. Mensen geloof me, het gaat geen pijn doen. En het is ook nog eens heel leuk.”

‘De eerste sociale film van de planeet’ gaat dit najaar in première in Los Angeles, in het bijzijn van Lee en de drie rondewinnaars. Daarna komt hij ook op het web te staan. Het is al vaker gebleken: het internet is een collectief, maar dan wel eentje waar iedereen lekker zijn eigen kunstje doet. Er moet een wonder gebeuren wil Lee hier iets moois uitslepen. Professional en publiek die samen een film maken via het web, het blijkt nog allerminst een garantie op succes.

Bekijk ingezonden filmpjes en de oproep van Spike Lee op nokiaproductions.com. Beelden, muziek en tekst insturen: het kan nog steeds.