Nog één keer theater in LeidseV&D

Toneel in V&D tegen het consumentisme

vrijdag 5 september:

Op de afdeling koffers en tassen van de V&D in Leiden staan drie meisjes wild te dansen en te zingen. De ene heeft een strak panterpakje aan, de tweede een zwart jurkje, de derde een soort Heidi-jurk. Ze houden wervend producten omhoog. Even later valt voor de roltrap een ouder echtpaar plots op de grond. Als bij een aanslag. De winkelende mensen die met de roltrap langskomen, kijken verbaasd lacherig, maar ook wel geblaseerd: zal wel theater zijn.

Het Theaterfestival TF, waarop de beste voorstellingen van het afgelopen seizoen te zien zijn, opende vanavond in Amsterdam. Maar ik reed naar Leiden, om de enige voorstelling te zien die niet in Amsterdam staat. De Leidse groep Veenfabriek brengt het toneelstuk Haar leven, haar doden in de V&D aan de Aalmarkt.

De bedrijfsleider van de V&D zei bij de première in het Journaal: „Het geeft een leuke interactie tussen het winkelend gebeuren en een stukje kunst dat hier getoond wordt.” Maar juist het effect van de verbaasde passerende winkelenden valt wat tegen omdat het erg rustig was, deze koopavond. We kijken in het trappenhuis (jaren dertig?) naar beneden, en zien diep onder ons een tubaspeler zitten, en er loopt een vierkante witte doos langs, op gehakte beentjes.

Die doos is de treffendste verbeelding van Anne, de hoofdpersoon van Haar leven haar doden, een toneelstuk van de Brit Martin Crimp. In zeventien scènes praten anonieme figuren (journalisten? commentatoren? biografen?) over Anne als over een beroemdheid. Maar de verhalen verschillen nogal. In het ene verhaal is ze getrouwd met een commandant van een ultrarechtse Amerikaanse commune, in het andere is ze een terechtstaande terroriste. Dan weer een pornoactrice, of een altijd glimlachende wereldreiziger. Dat van die porno komt steeds terug, dus misschien klopt dat. Wat ook steeds terugkomt is dat ze dood ging en dat ze zo leeg was.

Toen het stuk in 1997 uitkwam, ongeveer tegelijk met de dood van prinses Diana, werd het gezien als een aanklacht tegen de beeldreligie: het creëren van mythes rondom sterren. Volgens regisseur Paul Koek is het echter een aanklacht tegen het consumentisme. Vandaar de V&D. Eerlijk gezegd zie ik dat niet zo. Goed, Anne is een product, dat wordt verkocht met sterke levensverhalen. Maar sterrendom, de wereld van de film, mode en de popmuziek, is toch wat anders dan de detailhandel.

De bewust onduidelijke, maar intrigerende tekst heeft te lijden onder alle afleiding in de V&D – een bekend probleem van locatietheater. De opmerkelijke omgeving, de bonte aankleding, het rondlopen. Er loopt vanavond ook nog een cameraploeg mee. Ik dacht dat het erbij hoorde, maar het blijkt van de NPS te zijn.

Huiveringwekkend heksensabbat

zaterdag 6 september:

Op het theaterfestival TF is het vanavond horroravond. Gothic theater. Het vreemde Vlaamse toneelgroepje dat verrassend in de hoofdselectie van het theaterfestival terechtkwam, heeft dan ook de naam van een betere death metal band: Abattoir Fermé. Slachthuis gesloten.

Twee forse beulen en een doorschijnend, helblond heksje spelen in het Amsterdamse Theater Bellevue Tourniquet, een zwijgende heksensabbat vol zwarte symboliek. Doemmuziek, zwarte pakken, rode wijn, Gothic jurken, wit geschminkte gezichten, naakte lijven besmeurd met bloed en zwarte verf.

Ze beginnen in duisternis. In het licht van de nooduitgangbordjes zien we een klein podium van tegeltjes. Vooraan een bad waarin het onaards schone heksje naakt ligt. Een van de forse beulen duwt een ronddraaiende balk op wieltjes voort. Dan een scène met aankleden, onverschillige verleiding, en weer uitkleden. Over de balk van de molen hangt een rode doek. Het heksje zet een hoge hoed op, de beul rolt de rode doek uit, en plots ligt daar een enorme nazivlag. Aha, een verwijzing! De musical Cabaret!

Terwijl de zaal nog nahuivert van de vlag, wordt het heksje gedood en in een plastic zak in het bad gelegd. We horen de zangerige stem van een Amerikaanse duivelbanner. Een van de beulen hangt kinderfoto’s op. Slachtoffertjes? Weer een huivering door de zaal: de beul zet een vonkend draaiende slijptol tegen zijn hoofd. De balk van de molen wordt verticaal neergezet, het heksje laat zich er op kruisigen en lacht een geluidloze heksenlach. Naakt meisje aan het kruis: een opmerkelijk beeldrijm binnen het festival, want later in de week laat een actrice in Kamp Jezus zich topless kruisigen.

De beelden zijn huiveringwekkend mooi en doeltreffend, maar doordat de zwarte symboliek zo is aangezet, en de aankleding zo aan goedkope horrorfilms doet denken, ligt er ook een fijn laagje ironie overheen.

Die ironie wordt volledig uitgespeeld in de allerlaatste minuut. Net als het heksje in een dramatische pose ondersteboven over de balk hangt, boven zich een beul met in zijn armen een stierenschedel, maakt zij een subtiel onhandig gebaar, waardoor de betovering ineens is verbroken. Opeens staan daar drie gewone mensen die op hun vrije vrijdagavond satanskerkje spelen. ‘Wat doen we hier eigenlijk?’ drukken de lichamen uit. Ze ontwaken uit de boze maar opwindende droom, en knipperen tegen het felle licht.

Ik vind dat einde jammer. Het laagje ironie was al genoeg relativering. Ik wil liever meegevoerd worden in dit theater van de wreedheid à la Artaud, zonder dat het onderuit wordt gehaald.

Het heksje heet trouwens Ragna Aurich; het vreemdste meisje dat ik ooit heb ontmoet. In het café na afloop fluistert men dat haar moeder een IJslandse elfenkoningin was.

Vrouwelijke zwaard- en kleerhangerslikker

zondag 7 september:

Naast de juryselectie van de tien beste voorstellingen van het seizoen organiseert TF zijn eigen Fringe, een randfestival met vrije inschrijving, waaraan allerlei vage groepjes meedoen. De laagdrempelige Fringe brengt sfeer en enige ophef in het festival. Bij Theater Bellevue is de Fringesfeer het beste te proeven, met overal weelderige aspergeplanten voor de deur en op de trap, witte zitkuilen aan het water, en een buitenpodium voor een talkshow, alleen kan beluisteren met een koptelefoon op.

‘The Beautiful Jewels is één van de drie vrouwelijke zwaardslikkers op de hele wereld en heeft verschillende records op haar naam staan’, zegt de Fringe-website. Ze stelt niet teleur. Als opwarmertje laat ze eerst een lange bloemstengel naar binnen glijden. Ze werpt haar hoofd naar achteren en zet zo de bloem in haar slokdarm. De vrouw als bloemenvaas.

Dan pakt ze een zwaard van zo’n dertig centimeter en duwt hem moeiteloos naar binnen. Nee, het is geen trucage, ik zat er vlakbij. Het schijnt dat iedereen het kan, met enige oefening, zo bezwoer mij een heer die op een musketier leek, en die lang in Moskou had gewoond. Je moet vooral goed ontspannen en leren je braakreflex te onderdrukken. Het lemmet gaat in de mond, via de keel, langs het strottenhoofd, in de slokdarm, tussen de longen, voorbij het hart en eindigt in de opening van de maag.

Als toegift verbuigt de dertigjarige Petersburgse een stomerijklerenhanger en laat die ook naar binnen glijden. Ze buigt haar hoofd terug naar voren, met het hangertje er nog in, dat vervolgens kromgebogen weer naar buiten komt. En volgens haar website spreekt ze ook nog vier talen vloeiend.

Jacob Derwig krijgt Steenbergen Penning

zondag 7 september:

Een onverwacht historisch moment zaterdagavond op het Theaterfestival TF. Na afloop van de zes uur durende voorstelling Romeinse Tragedies van Toneelgroep Amsterdam, kwam oud-werknemer Pierre Bokma (1955) het podium oplopen, om een prijs uit te reiken. Hij gaf de Paul Steenbergen Penning door aan Jacob Derwig (1969), die van niets wist.

De penning is een doorgeefprijs, en de eigenaar mag zelf bepalen wanneer en aan wie hij hem doorgeeft. Bokma, de beste acteur van Nederland, gaf zo het stokje door aan de volgende generatie. In zijn geïmproviseerde dankwoord zei Derwig dat hij 22 jaar geleden Pierre Bokma zag spelen in Hamlet, en toen besloot zelf ook aan het toneel te gaan. ‘Als je Bokma voor het eerst ziet spelen, weet je niet wat je meemaakt. En nu nog steeds, als ik hem zie spelen, weet ik niet wat ik meemaak.’

Ongeveer het hele ensemble van Toneelgroep Amsterdam stond op het podium. Het was alleen al een ontroerend moment om Bokma, die drie jaar geleden wegging, tussen zijn groep te zien staan. Overigens werd ik zelf definitief toneelrecensent toen ik Derwig rond Kerstmis 1997 Hamlet zag spelen. Het zou best weleens kunnen dat hij later de beste van zijn generatie blijkt te zijn.

De penning werd in 1982 voor het eerst uitgereikt aan haar naamgever: Paul Steenbergen. Het was de bedoeling dat de prijs steeds zou gaan naar de ‘beste levende acteur’. Steenbergen gaf de prijs in 1985 door aan Guido de Moor. De Moor, die ernstig ziek werd, gaf hem 1989 alweer aan Willem Nijholt. Die bleef er vervolgens dertien jaar lang op zitten, zodat de prijs werd vergeten. In 2002 kreeg Bokma hem.

De penning wordt vaak verward met de veel bekendere Albert van Dalsum Ring, die op soortgelijke wijze rondzwerft. Ter verhoging van de verwarring had Bokma enige tijd beide in het bezit, maar de ring gaf hij in 2004 aan Gijs Scholten van Aschat. Dus nu is Bokma weer los.

Het theaterfestival TF is tot 14 september te zien in de Amsterdamse theaters, waaronder de Stadsschouwburg, Theater Bellevue en Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. Zie voor meer informatie: www.tf-1.nl Volg de blog van Wilfred Takken op nrc.nl/cultuurblog