Nederlandse soldaat komt om in Uruzgan

In de Afghaanse provincie Uruzgan is gistermiddag bij een aanslag met een bermbom een Nederlandse militair omgekomen. Dat heeft Peter van Uhm, de commandant der strijdkrachten, bekendgemaakt.

Het gaat om de 21-jarige soldaat der eerste klasse Jos ten Brinke, afkomstig uit Rekken (Gelderland). Bij de explosie raakten ook vijf andere militairen gewond, van wie één zwaar. Generaal Van Uhm omschreef diens toestand gisteravond als „kritiek, maar stabiel’’.

De aanslag vond gistermiddag om drie uur Afghaanse tijd plaats in de Baluchivallei, zo’n negentien kilometer van de provinciehoofdstad Tarin Kowt. De militairen keerden terug van een meerdaagse patrouille, toen hun pantservoertuig op luttele kilometers van hun patrouillebasis Qudus werd getroffen door een geïmproviseerd explosief.

Na de aanslag werden de slachtoffers per helikopter naar het veldhospitaal op het Nederlandse hoofdkwartier bij Tarin Kowt gebracht. Vier van hen zijn afkomstig van het 45ste pantserinfanteriebataljon in Ermelo, twee van het 41ste pantsergeniebataljon uit Oirschot. De omgekomen soldaat Ten Brinke hoorde bij het geniebataljon.

De familie van de slachtoffers is direct na het voorval geïnformeerd. Op het condoleanceregister dat het ministerie van Defensie gisteren heeft geopend voor Ten Brinke, hebben inmiddels duizenden mensen hun steun betuigd aan de nabestaanden.

De aanslag komt na maanden van relatieve rust in Uruzgan. Ten Brinke is de zeventiende Nederlandse militair die in Afghanistan omkomt. De voorlaatste twee stierven op 18 april bij een aanslag met een bermbom. Een van hen was Dennis van Uhm, zoon van de commandant der strijdkrachten.

Afgelopen week raakten twee Nederlandse militairen lichtgewond bij een vuurgevecht met de Talibaan, en vielen er onder Australische commando’s negen gewonden. Behalve de Nederlandse soldaat sneuvelde gisteren ook een Canadese militair door een bermbom in de provincie Kandahar. Zeven Canadezen raakten bij die aanslag gewond. Vorige week kwamen drie Canadese militairen om het leven die werden aangevallen door Afghaanse militanten.

Volgens Van Uhm is er de afgelopen maanden niettemin vooruitgang geboekt in Uruzgan. Hij noemde dat „de harde realiteit” van de missie, „waarbij voorzichtige vooruitgang wordt afgewisseld door tegenslagen zoals deze”.