Naar de dieetdokter in Iran

Alles is rond aan Jafar Hosseinzadeh (24), zijn rode wangen, zijn olijke gezicht en ook zijn omvangrijke buik. De Iraanse kleermaker is dik. „Zo dik dat zelfs mijn kleren niet meer passen”, legt hij uit.

Samen met zijn moeder en zijn vrouw (beiden ook flink gezet) is de kleermaker daarom naar een van de vele praktijken van dokter Kermani gekomen. Diens diëten op maat worden door half Teheran gebruikt om af te vallen. De afgelopen vijf jaar is Kermani een begrip geworden in Iran. Hij trekt volle zalen met zijn seminars over afvallen en zijn boeken worden goed verkocht.

De Hosseinzadehs hebben besloten dat ook zij slank willen worden. „Mensen kijken ons nu aan omdat we dik zijn”, zegt de kleermaker.

Om hen heen in een witte, langgerekte wachtkamer in West-Teheran, zit een bonte verzameling extreem dunne, maar vooral dikke Iraniërs. Een iel meisje wier gezicht bijna in de plooien van haar blauwe hoofddoek verdwijnt zit naast een man die bijna twee stoelen nodig heeft om zijn zware lichaam tot rust te brengen.

Allemaal hebben ze van familie en vrienden gehoord over dokter Kermani, die persoonlijk geen patiënten helpt maar wel de praktijken aanstuurt, dieetboeken verkoopt en seminars voorzit. „Hij is een engel”, zegt Hosseinzadeh beslist. „Kermani was zelf ook dik, heeft vele technieken om af te vallen bestudeerd en aangepast aan onze Iraanse situatie.”

Daarmee bedoelt de kleermaker het Iraanse eten, dat vrij vet kan zijn. „Mijn moeder en mijn vrouw koken allebei graag, hun eten is zo lekker, soms kan ik mezelf niet inhouden”, zegt hij. Het is gebrek aan discipline, geeft hij toe. Daarom zit de hele familie nu in de wachtkamer. „Als iedereen meedoet met het dieet is het moeilijker om vals te spelen.”

De Hosseinzadehs, het iele meisje en de man op de twee stoelen moeten allemaal formulieren invullen met vragen. Eerst moeten ze kiezen uit ‘dik’ of ‘dun’, en vervolgens een serie vervolgvragen beantwoorden, zoals:

Heeft u last van constipatie?

Heeft u last van haaruitval?

Houdt u van augurken?

De antwoorden helpen de artsen in dienst van dokter Kermani het juiste dieet voor te schrijven.

„Geen pillen, geen poeders, gewoon minder calorieën. Dat is het systeem”, legt dokter Mahin Sheikhi uit. „We geven de patiënten een veilig schema om af te vallen. En ze moeten hier komen voor controle.”

In een witte doktersjas en met een vrolijke bril op haar neus, weegt ze de patiënten, meet hun lengte en berekent hun ideale gewicht. „Daar mag wel 28 kilo af”, zegt ze tegen de vrouw van Jafar Hosseinzadeh. Zij en haar man knikken instemmend.

De afgelopen jaren zijn de Iraniërs, of om preciezer te zijn: jonge Teherani’s, zich veel bewuster van hun eetgewoontes en hun lichaam geworden. Sport- en fitnessclubs schieten als paddestoelen uit de grond. Voor jongens zijn indrukwekkende spierbundels het ideaal, vrouwen willen lang en slank zijn. Daarvoor zijn ze in de weer met gewichten, doen aerobics en – in extreme gevallen – gebruiken ze onduidelijke poeders of kotsen hun eten uit.

„De staatstelevisie heeft het niet over lichaamscultuur, maar op de illegale satellietzenders gaat het voornamelijk over de voordelen van een goed en mooi lijf”, legt Sheikhi uit. Op de Iraanse kabeltelevisie moet alles aan de islamitische normen en waarden voldoen. Dat betekent hoofddoeken en mantels die de vrouwelijke vormen verhullen. Maar op buitenlandse, Perzischtalige zenders die in Iran te zijn ontvangen, zijn de reclames, clips en praatprogramma’s gevuld met dezelfde (fysieke) rolmodellen als in het Westen.

Sheikhi’s collega, diëtiste Faranak Zekri, ontvangt de Hosseinzadehs vervolgens om over hun eetgewoonten te spreken.

„Het belangrijkste is een goed ontbijt, dat brengt uw metabolisme op gang. Eet u regelmatig?”, vraagt de diëtiste aan de vrouw van kleermaker Hosseinzadeh. Ze knikt gretig. „Ja, wel vier maaltijden per dag!”

De diëtiste schudt haar hoofd. „Dat is veel te veel. Drie maaltijden is genoeg en twee snacks. U moet 700 gram per dag afvallen.”

Dat is een probleem. „Het is ramadan [de islamitische vastenmaand]. Dan eten we altijd veel en onregelmatig. Wat moet ik doen?”, vraagt mevrouw Hosseinzadeh.

Diëtiste Zekri is hierop voorbereid. „Dat staat allemaal in het boek van dr. Kermani”, zegt ze. „Na het breken van het vasten eet u dadels, walnoten, kaas en brood. Pas na anderhalf uur mag u een echte maaltijd nemen. Het is net als overdag.”

„Maar ik hou niet van dadels”, protesteert mevrouw Hosseinzadeh. „Dan eet u honing”, antwoordt de diëtiste. „Tot volgende week, voor controle.”

Tijdens de ramadan is de verlokking groot om toch veel te eten: gezinnen nodigen elkaar uit en het is onbeleefd om kleine porties te nemen. Maar de diëtiste is onverbiddelijk. „Het belangrijkste is wilskracht”, zegt Zekri. „Hier in Iran eet iedereen graag met elkaar. De patiënten moeten dat vooral blijven doen, maar ze moeten leren sla te nemen en geen kebab. Anders vallen ze niet af.”