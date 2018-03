MPLA in Angola voorlopig op kop bij verkiezingen

In de eerste uitslagen van de Angolese parlementsverkiezingen heeft regeringspartij MPLA een grote voorsprong genomen. Na telling van tweederde van de stemmen staat de MPLA op 80 procent. De voormalig marxistische rebellenbeweging regeert het olierijke land sinds 1975, MPLA-leider Dos Santos is sinds 1979 president. De verkiezingen van vrijdag, de eerste sinds 1992, verliepen volgens Europese waarnemers en de oppositie chaotisch. De grootste oppositiepartij, Unita, riep op de stembusgang over te doen.

Reis langs de Benguela-spoorlijn op nrc.nl/angola