Moeten wij die Spelen nu wel willen?

Willen we de Olympische Spelen van 2028 in Nederland? NOC*NSF hamert op de noodzaak om van Nederland een sportland te maken. Dat zou moeten blijken uit belangstelling voor sport en steun van overheid en bedrijfsleven. Er dienen echter ook andere vragen beantwoord te worden. Wat betekent het voor de burgers als hier de Spelen worden gehouden?

Het gerenoveerde Olympisch stadion van Amsterdam kan nu al nauwelijks worden gebruikt voor grote evenementen, omdat omwonenden dan te veel overlast ondervinden. Het is een voorbeeld van een cultuur waarin kleine groeperingen die in hun eigen belangen worden geschaad, de ruimte hebben om grote projecten te beïnvloeden. Toch menen overheid en NOC*NSF dat ze zich serieus kunnen mengen in de strijd om de Spelen van 2028. Terwijl zo’n evenement voor heel veel hinder zal zorgen.

‘De Grieken hebben het toch ook gered’, is een veel gehoord tegenargument. Maar dat lukte alleen doordat het IOC de overheid zwaar onder druk zette en in de organisatie eigen mensen neerzette om vertragingen in te lopen. Het IOC-bestuur heeft zich voorgenomen om dat nooit meer zo te doen en zal de Spelen dus niet toekennen aan een land waar het dergelijke risico’s loopt.

Het gaat er dus niet zozeer om de Nederlandse bevolking enthousiast te maken voor ‘2028’, maar om de bereidheid overlast te accepteren. Die is afhankelijk van het te verwachten gewin. Barcelona en Sydney wilden zichzelf op de kaart zetten door middel van de Spelen. Peking heeft het imago van China ingrijpend veranderd. Nederland heeft de Keukenhof en de Zaanse Schans en de herinnering aan Johan Cruyff al en geeft zelden blijk van de behoefte om op dit soort gebieden iets groots tot stand te brengen.

En overlast zal er zijn. In Peking werden tijdens de Spelen de wijken waar de sportaccommodaties staan van de buitenwereld afgesloten. Rijbanen waren gereserveerd voor het vervoer van de olympische familie (sporters, begeleiders, bestuurders, sponsors, pers). En dat is niet ‘typisch Chinees’. In Barcelona, Atlanta en Athene was het niet anders. Sydney dacht het probleem op te lossen door een groot deel van de accommodaties ver buiten de stad te zetten, maar zit nu met een niet te exploiteren erfenis aan stadions en sporthallen. Ook dat zal het IOC nooit meer accepteren.

Hoe reageren Nederlanders als delen van de Randstad onbereikbaar worden? De ervaringen van de verkeersregelaars bij marathons en wielerwedstrijden zijn een goede graadmeter. Elk sportevenement is prachtig, totdat je als automobilist zelf op een wegversperring stuit. Bij de Spelen gaat het niet om één dagdeel of om een overzichtelijke periode van zestien dagen. De eerste sporters arriveren al weken vóór de openingsceremonie. En enkele weken na de sluiting arriveren al de eerste Paralympiërs en ontstaat – op bescheidener schaal – dezelfde hinder.

Een deel van de overlast hangt samen met de veiligheidsmaatregelen. In Peking stond op iedere straathoek een politieman of soldaat. In Atlanta en Athene was dat niet veel minder. Toeschouwers dienen zich te onderwerpen aan een uitgebreide screening. Meer in het algemeen vergt het in goede banen leiden van mensenmassa’s een strenge hand. Nederlanders hebben echter een broertje dood aan elke vorm van gezag en zien in elk hek vooral een uitdaging om er overheen te klimmen. Maar als de overheid de beveiliging niet tot het uiterste doorvoert, zullen veel landen hun ploegen niet eens deel laten nemen aan de Spelen.

In Peking waren zo’n 110.000 vrijwilligers vier of vijf weken betrokken bij de Spelen. Een deel van hen draait straks weer een paar weken mee bij de Paralympics. Ogenschijnlijk kon de bezetting op veel posten wel wat minder ruim. Maar vrijwilligers willen gezelligheid – als je dagenlang in je eentje bij de ingang van een sporthal staat, is de motivatie snel verdampt. De werkbelasting bij evenementen bestaat bovendien uit pieken en dalen en daar moet die bezetting op berekend zijn. De vraag is: zijn er tienduizenden Nederlanders te vinden die zich weken in weer en wind belangeloos inzetten?

Ten slotte, bij sport zijn ook toeschouwers nodig. De meerderheid van de Nederlandse sportliefhebbers tooit zich in het oranje, gaat brullend achter de eigen ploeg staan en laat zich buiten de wedstrijden verpozen op een door bierbrouwers verzorgde camping of Holland House. Dat is niet helemaal wat het IOC zich voorstelt bij publiek. In China stroomde het Vogelnest ook vol nadat de eigen held Liu Xiang geblesseerd in de catacomben was verdwenen. Kopen Nederlanders wel kaartjes voor wedstrijden waar geen oranje op het speelveld staat?

Cors van den Brink is freelance journalist. Hij deed verslag van alle Zomerspelen sinds 1992, voor o.a. het Algemeen Dagblad.