De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben dit jaar ongeveer 325.000 bezoekers getrokken. Het slechte weer gisteren was er de oorzaak van dat het aantal achterbleef bij de 400.000 mensen die het evenement vorig jaar trok. Het thema van de 31e editie van de Wereldhavendagen was `Groen licht voor de haven”. Bedrijven in de Rotterdamse haven gaven demonstraties voor het publiek.