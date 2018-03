Militaire oefening van Rusland en Venezuela

Caracas. Vier Russische marineschepen en circa duizend Russische militairen zullen in november samen met de Venezolaanse strijdkrachten een vierdaagse oefening uitvoeren in de Caribische Zee. Dat heeft de Venezolaanse krant Vea het afgelopen weekend gemeld onder verwijzing naar het hoofd van de marine-inlichtingendienst van Venezuela. De samenwerking, voor Rusland ongewoon dicht bij de Verenigde Staten, komt vlak nadat Washington marineschepen richting het door Moskou belegerde Georgië heeft gestuurd. President Hugo Chávez van Venezuela - een fel criticus van Washington die miljarden aan wapens uit Rusland heeft besteed - ageerde eerder tegen het Amerikaanse besluit om na meer dan vijftig jaar weer actief te worden bij Latijns Amerika. De VS zouden dat doen vanwege de ontdekking van olie bij Brazilië, wat Washington ontkent.