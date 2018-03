Mijn studententijd zit er op. Voor de allerlaatste keer laat ik hem zien. „Ik kom ‘m inleveren.” Net mijn eerste volle werkweek achter de rug en nu nog zo’n mijlpaal. Afscheid van mijn ov-kaart.

Met hem ging ik de weekenden gratis naar mijn vriendje. Op zondag ging hij mee de bus in naar het bos. Elke kroeg kwam ik met hem binnen. „Dit is je bewijs, vijf jaar goed bewaren”, zegt de baliemedewerkster streng en stopt me een klein slap papiertje toe.

Ik neem het aan en kijk nog even naar mijn ov-kaart in haar handen. „Dat was het?” vraag ik. „Dat was het”, zegt ze, en zonder blikken of blozen laat ze mijn kaart in de bak vallen.

Marieke van Dijk