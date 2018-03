Menner Chardon wint WK vierspannen

BEESD. IJsbrand Chardon is gisteren in Beesd wereldkampioen bij het vierspannen geworden. De 47-jarige menner uit Den Hoorn gaf in de afsluitende vaardigheidsproef zijn voorsprong niet meer weg. Chardon won de wereldtitel voor de vierde keer. Eerder deed hij dat in 2002, 1992 en 1988. Ook is Chardon twintigvoudig nationaal kampioen en won hij elfmaal de Grote Prijs van Aken. Samen met Mark Weusthof en Koos de Ronde won Chardon ook goud in het landenklassement. Het was de zesde keer dat Nederland - met Chardon - de WK won.