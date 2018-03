Meer banen weg bij Schuitema

De nieuwe eigenaar van Schuitema, investeringsmaatschappij CVC Capital, gaat grondig saneren bij het supermarktconcern. Vanochtend legde de directie van het supermarktconcern een reorganisatieplan aan het personeel voor. Bij de centrale organisatie van Schuitema zullen 140 van de 640 voltijdsbanen verdwijnen.

Daarnaast, zo meldt een ingewijde, zal het bedrijf de komende tijd van nog eens 175 inhuurkrachten en tijdelijke medewerkers het contract beëindigen.

Deze sanering komt bovenop de eerder aangekondigde sluiting van het distributiecentrum in Eindhoven, waarbij 65 mensen hun baan verliezen. In totaal werken bij het moederconcern van C1000 ruim 6.100 mensen. Het overgrote deel daarvan werkt bij de ruim 450 winkelfilialen.

CVC heeft inmiddels ruim 98 procent van het moederbedrijf van C1000 in handen. Eind juni kocht de private-equityfirma grootaandeelhouder Ahold (ruim 73 procent) uit, en verkreeg ze via de stichting van franchisenemers nog eens 25 procent. Over de resterende 1,7 procent loopt nog een juridisch gevecht met beleggersvereniging VEB. Volgende week maandag dient hierover een rechtszaak bij de ondernemingskamer.

Belangrijkste reden voor de personeelsreductie is dat de omvang van de winkelketen wordt verkleind. Bijna 60 winkels gaan over naar Ahold. Daarnaast worden nog eens 10 winkels aan derden verkocht.

Het bod dat CVC heeft gedaan op de resterende 1,7 procent van de aandelen is vertraagd. De VEB heeft tegen de hoogte van het bod, 20,11 euro per aandeel, protest aangetekend bij de ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof. Dat bod is volgens de VEB te laag. Voormalig grootaandeelhouder Ahold is door CVC eveneens voor 20,11 euro per aandeel uitgekocht, maar aan die transactie zaten nog allerlei voor Ahold gunstige voorwaarden verbonden, waaronder de overdracht van 58 supermarkten.

Vorige week ontstond verwarring over de voortgang van de overname van Schuitema door CVC. Enkele media hadden woensdag gemeld dat Schuitema al afscheid van de beurs had genomen. De volgende dag werd Schuitema door toezichthouder AFM gedwongen die berichten te corrigeren. Omdat het uitstaande bod van CVC vertraagd is, is de beursnotering nog niet opgeheven.