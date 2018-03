'Majestueuze Murray' houdt het hoofd koel

Zou Andy Murray dan eindelijk zijn eigen heuvel op Wimbledon krijgen? Ruim twee maanden geleden aarzelden Britse tennisfans op de vraag of zij Henman Hill tot Murray Mount wilden omdopen als de Schotse tennisser Rafael Nadal in de kwartfinales zou verslaan. „Laat Andy zichzelf eerst maar wat meer bewijzen”, was de strekking van de reacties op het grastoernooi. De Schot mocht dan de Britse nummer één zijn, zo gemakkelijk deed hij gentleman Tim niet vergeten.

Als er nog enige scepsis bestond in zijn geboorteland, dan heeft Murray die gisteren definitief weggenomen. De Britse dagbladen kwamen vanochtend superlatieven te kort om zijn sensationele overwinning op Nadal in de halve finales van de US Open te beschrijven: 6-2, 7-6, 4-6 en 6-4. ‘Orkaan Murray dwingt Nadal tot overgave’, kopt The Independent. ‘Majestueuze Murray veegt Nadal aan de kant’, concludeert The Observer. En volgens The Sunday Times is de nieuwe nummer vier van de wereld ‘nog één stap verwijderd van de hemel’.

Vandaag kan Murray de eerste Brit sinds Fred Perry in 1936 worden, die een grandslamtoernooi op zijn naam schrijft. Maar daarvoor zal hij wel eerst viervoudig titelverdediger Roger Federer moeten zien te verslaan. De mondiale nummer twee etaleerde zaterdag tegen Novak Djokovic het niveau waarmee hij de afgelopen vijf jaar twaalf grandslamtitels won: 6-3, 5-7, 7-5 en 6-2. „Ik begrijp niet waarom mensen zeggen dat Roger niet goed speelt”, antwoordde Murray op de vraag wat hij van het spel van de Zwitser vindt. „Hij staat hier voor de vijfde keer in de finale: een prima reeks.”

Maar ook de zegereeks van de Schot mag er zijn. Voor hij naar New York kwam, liet de 21-jarige tennisser uit Dunblane op grandslams nooit zijn beste tennis zien – zijn kwartfinaleplaats op Wimbledon was afgelopen juni zijn belangrijkste wapenfeit. Maar op het Amerikaanse hardcourt sloeg Murray zich de afgelopen dagen met een formidabele backhand en machtige service langs toppers Stanislas Wawrinka en Juan Martin del Potro om de laatste vier te bereiken. „Als ik goed retourneer, maak ik een kans tegen Rafa stelde hij voorafgaand aan de halve finale, die zaterdag in de derde set werd gestaakt wegens noodweer. „Dat is het belangrijkste punt waarop ik de laatste duels tegen hem tekortschoot.”

Gisteren bewees Murray dat hij ook op het fysieke vlak nauwelijks meer onderdoet voor de Spaanse krachtpatser. Zijn biceps mogen wat kleiner zijn – hoe graag hij die na overwinningen ook aan het publiek toont – maar zijn loopvermogen is gelijk aan dat van Nadal. Sinds Murray een jaar geleden de hulp van fitnessgoeroe Jez Green inschakelde, beweegt hij zich met souplesse over de baan en slaat hij ballen uit de meest onmogelijke posities. Zoals halverwege de tweede set tegen de Spanjaard, toen hij een diepe volley beantwoordde met een forehand om de netpaal heen.

De ranglijstaanvoerder was naar eigen zeggen niet overrompeld door het goede spel van de Schot, die in ruim een half uur de eerste set naar zich toetrok. Maar het moet voor Nadal toch een vreemde gewaarwording zijn geweest door een tennisser buiten de topdrie overtroefd te worden. De laatste keer dat hem dat overkwam was begin mei in Rome, tegen zijn landgenoot Juan Carlos Ferrero. Sindsdien won de tennisser uit Mallorca zes toernooien, waaronder Roland Garros, Wimbledon en het olympisch tennistoernooi in Peking – een zegereeks die hem drie weken geleden de nummer één positie opleverde.

Maar gisteren was Nadal niet opgewassen tegen het slimme en gevarieerde spel van de tennisser die tijdens zijn opleiding aan de Sanchez-Casal Academie in Barcelona de bijnaam Lazy English kreeg. Liefst twintig breekpunten moest de Spanjaard incasseren, waarvan zeven in de tweede game van de vierde set. Dat Murray er in die fase van de wedstrijd geen één wist te benutten, leek hem aanvankelijk fataal te worden: hij sloeg vier onnodige fouten op rij en kwam op een 2-1 achterstand.

Maar waar de Schot een jaar geleden zijn racket op de baan zou hebben gesmeten, hield hij in New York het hoofd koel. Hij brak Nadal in de zesde game en sloeg in de tiende een paar oogstrelende winners om de zege veilig te stellen.

De emotionele reactie van de Schot was veelzeggend. Hij draaide zich om naar zijn moeder en coach en sloot enkele seconden zijn ogen om het tafereel goed in zich op te kunnen nemen. Vervolgens gooide hij twee zweetbandjes en een baseballcap naar het uitzinnige publiek. „Ik ben heel opgelucht dat ik op mijn favoriete toernooi in de finale sta”, zei Murray na afloop tegen een Amerikaanse verslaggever. „Niets ten nadele van Wimbledon, maar de uitgelaten sfeer in New York sluit beter aan bij mijn karakter.”

Een pikante opmerking van de man die twee jaar geleden de toorn van veel Britten over zich heen kreeg toen hij meldde dat hij tijdens het WK voetbal niet Engeland maar Paraguay steunde. Maar voorlopig gaat die kwalificatie verloren in de euforie.